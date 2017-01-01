YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Seyfi Dingil basketbol camiasını ağırladı

Başkan Seyfi Dingil basketbol camiasını ağırladı



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüp Kızlar (U-16) Türkiye Yarı Finalleri müsabakaları için kente gelen basketbol camiasını ağırladı.

Başkan Seyfi Dingil tarafından İskenderun Down Cafe'de verilen yemeğe, Türkiye Basketbol Federasyon temsilcileri Rafet Demir ve Mehmet Gürbüz, Basketbol Hatay İl Temsilcisi Banu Özdemir Mursal, İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ferit Ali Gündel, Belediye Meclis Üyesi ve İskenderun Belediye Spor Kulüp Başkanı Levent Duman ile karşılaşmaları yöneten hakemler katıldı.

Basketbol Hatay İl Temsilcisi Banu Özdemir Mursal, verdiği destek ve misafirperverlikten dolayı İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'e teşekkür etti.

(MSM-Y)



23.04.2017 14:34:14 TSI

NNNN

