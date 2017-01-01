23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Alaçam'da 23 nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan 2017 Pazar, 14:37
Alaçam'da 23 nisan coşkuyla kutlandı
Alaçam'da 23 nisan coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı.
Sabah 09.00'da İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural tarafından Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, yağmur nedeniyle Gençlik Hizmetleri Spor İlçe müdürlüğü Kapalı Spor Salonuna devam etti. Törene Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Hadi Uyar, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt, Cumhuriyet Savcısı Aziz Kocaağa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Toplum Sağlığı Müdürü Ertan Baş, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Soner Şahin, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural tarafından yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmasında "Tüm dünyaya sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, kardeşlik ve barış mesajları vererek; heyecanla, coşkuyla, rengarenk görüntülerle ve dünya çocuklarıyla birlikte bu güzel bayramı en güzel duygularla kutlamaktan da büyük kıvanç duymaktayız"dedi.
Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin yaptıkları gösteriler izleyiciler tarafından beğeni ile izlendi. Öğrencilerin gösterilerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri verildi.Cumhuriyet İlkokulu tarafından açılan resim sergisinin gezilmesiyle program sona erdi.
(ŞU-MAY-BA-Y)

23.04.2017 14:45:56 TSI
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