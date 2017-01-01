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Özel alt sınıf öğrencilerinin gösterisi büyük beğeni topladı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. yılı kutlama törenlerinde Atatürk İlkokulu Özel Alt Sınıf öğrencilerinin irmik üstüne yazı yazma ve hece oluşturma etkinliği büyük alkış aldı.

Hisarcık Meslek Yüksek Okulu Amfisinde yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. yılı kutlama törenlerinde Atatürk İlkokulu Özel Alt Sınıf öğrencileri Emre Var ve Fatih Tunç Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Firdevs Eroğlu nezaretinde irmik üstüne yazı yazma ve harflerden hece oluşturma gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.(MA-EFE)



23.04.2017 15:02:56 TSI

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