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Erzurum SMMMO Başkanı Akgüloğlu: "Teşvikler Hayırcılara enerji oldu. Maddi teşvikler vatandaşı tatmin etmiyor"



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu, yeni Türkiye yolunda yeni hamlelerin beklendiğini söyledi. "Pansuman değil Ameliyata ihtiyaç var" diyerek siyasette ki tıkanıklıkların köklü çözümlerle mümkün olabileceğine vurgu yapan Erzurum SMMMO Başkanı Akgüloğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Büyüyen Türkiye'ye yeni AK Parti

Erzurum SMMMO Başkanı Akgüloğlu, 16 Nisan sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde yenilenmenin gerekliliğine işaret etti. Yenilik yapmanın, eskiyi çöpe atmak olmadığına dikkat çeken Akgüloğlu, her değişikliğin, eski kullanılamaz olduğu, işe yaramaz olduğu için yapılmadığını söyledi. Futbolda bile müsabakada bazen başarılı oyuncular yorulunca, dinlendirilmek için değiştirildiğini hatırlatan Akgüloğlu, "Başarılı TV sunucularının zamanla değiştirilmesi; spikerlerin yetersiz oldukları için değil, seyircilerin yeni yüzler, yeni sesler dinleme ihtiyacından kaynaklanır. Yenilik güzeldir İnsanoğlu yenilikten hoşlanır. Zaman ve zemine göre yapılacak yeni değişikler insanoğlunun gözdesidir. Konfeksiyonda yeni sezon, yeni sezonda yeni modeller, yenilikler. Eskiyen binaların, kullanılmış eski eşyaların yenilenmesi; günümüz insanının tutkusu. Büyük firmalar ve müesseseler bu yenilik tutkusunun etkisiyle yıllardır kullandıkları logolarını, tabelalarını değiştirirler, mağazalar vitrinlerini sık sık yeniden düzenlerler" diye konuştu.

Başkanlık sistemi de bir yenilik tutkusudur!..

Erzurum SMMMO Başkanı Akgüloğlu, başkanlık sisteminin bir yenilik tutkusu olduğuna da dikkat çekti. Türk Milletinin Başkanlık Sistemine evet" demesi, birazda bu yenilik tutkusunun bir neticesi olduğunu yineleyen Akgüloğlu, "Başkanlık sistemi tamam. Sıra; AK Parti'de yapılacak yenilikte, vitrin değişikliğinde. AK Partili seçmen 7 Haziran'da bu mesajı verdi, lakin dinlenilmedi, anlaşılmadı. 1 Kasım seçimleri yanlış yorumlandı. 1 Kasım'da yapılan hata 16 Nisan'da yapılmamalı. Nerede hata yapıldı? Teşvik kesesinin ağzı sonuna kadar açılmıştı. Teşviklere yazık oldu!. Teşvikler Hayırcılara enerji oldu. Yapılan bunca güzel yatırımlar, yeni havaalanları, hızlı trenler, metrolar, yeni köprüler, otoyollar, duble yollar, yeni büyükşehir hastaneleri, yeni hastaneler, esnafa verilen teşvikler, faizsiz dağıtılan krediler, borçların ertelenmeleri, KDV ve vergi indirimleri, yeni işçi istihdamları EVET'e yansımamıştır! Neden? Bu demektir ki, maddi teşvikler vatandaşı artık tatmin etmiyor! Vatandaş maddeye doymuş, onlar başka şey bekliyor. O da; sevgi ve alaka! Kırılan gönülleri madde tamir etmiyor. Fark edilmeyen ve görülmeyen incelik!" dedi.

Pansuman değil, ameliyata ihtiyaç var!..

Devlet ve hükümetin "Nerede hata yaptık?" sualine ciddi cevap bulması, derin araştırmalar yapmasının gerekliliğine işaret eden Erzurum SMMMO Başkanı Orhan Akgüloğlu, AK Partinin, şimdiye kadar kendine rey veren seçmenin partisini niçin terk ettiğinin iyi ve doğru tahlil edilmesinin önemine değindi. Milletvekilleri ve teşkilatların, belediye başkanları, meclis üyeleri milleti değil, genelde kendilerini düşündüklerine ve yakınlarını kucakladıklarını iddia eden Akgüloğlu, "Millete sırt çevirdiler. 15 Yıldır iktidarı destekleyen, gönül erlerinin gönülleri rencide edildi. Teşkilat birimlerinde vitrinde olan yüzler, seçmeni partiden uzaklaştırmıştır. Partilerinden uzaklaşan seçmenleri menfaatçi olarak suçlamak, ihanet etmekle itham etmek; gerçeği görmemektir, sebep olanların kendi kusurlarını örtme taktiğidir. Partiden uzaklaşan seçmenlere kızmak yerine, bugüne kadar partilerine gönül veren, partilerinin iktidar olması ve iktidarda kalması için imkânlarını seferber eden bu gönül erlerini partiden uzaklaştıranlardan hesap sorulmalıdır. Seçmenin gemisini terk ediş sebepleri doğru araştırılıp, müsebbiplerinden hesabı sorulmazsa, pansumanla iş geçiştirilmeye çalışılırsa, kimse kendini kandırmasın, 7 Haziran ve 16 Nisan'da gösterilen sarı kartın açık mesajı; müteakip seçimde kırmızı karttır!" diye konuştu.

Rapor tahlili yanlış bir tercih

Başbakan Binali Yıldırım'ın AK Parti İl Başkanlarına yaptığı konuşmada bütün teşkilatlara seslenerek,"bölgedeki durumu tahlil eden ayrıntılı raporu en kısa zamanda genel merkeze iletmelerini istediklerine de dikkat çeken Akgüloğlu, bu raporların talep edildiği mercilerin yanlış olduğunu söyledi. Akgüloğlu, "Enteresan bir talep! Peki, başarılı olmayan, başarısızlığın müsebbibi bir il teşkilatı "İşte bizim başarısızlığımızın sebepleri!" diye bir rapor sunması mümkün olabilir mi? Yenilik, Başkanlık kadrosunda da olmalı! Nice Tayyip Erdoğan dostlarının müşterek tespit ve kanaati olduğu gibi bu fakirin de tespit ve kanaati: "Tayyip Beyin etrafında öyle bir çember oluşmuş/oluşturulmuş ki, Tayyip Beyin dostlarıyla buluşmasını, dostlarının ona ulaşmasını engelliyorlar!.. Parti ve hükümet aleyhinde olan ciddi raporların kendine ulaşmasına mani oluyorlar. Tayyip Bey, kendisiyle gerçek dostları arasında set olan, dostlarının kendine ulaşmasını, kendinin dostlarıyla buluşmasını engelleyen, set oluşturan danışmanlarını, yardımcılarını ve basın ekibini öncelikle değiştirmelidir" şeklinde konuştu.

(ERZ-Y)



23.04.2017 15:13:27 TSI

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