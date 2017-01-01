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Balıkesir'de 23 Nisan coşkusu

- Minikler gösterileriyle büyüledi

- Etkinliklerde görme engelli öğrenciler de gösteri yaptı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Taşkın Sarıca - Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kurtdereli Kapalı Spor salonunda gerçekleşen etkinliklerde özellikle yaşları 4 ile 6 arasındaki minik öğrenciler gösterdikleri performanslar ile büyüledi.

Balıkesir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri sabah saatlerinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Etkinler ardından Kurtdereli Kapalı Spor salonunda devam etti. Kurtdereli Kapalı Spor salonundaki program Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın konuşması ile başladı. Bağımsızlık meşalesinin 23 Nisan 1920'de Meclisin açılmasıyla Anadolu'yu aydınlatan bir güneş haline geldiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olarak; milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yılını büyük bir coşku, gurur ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.Cahit Sıtkı Tarancı'nın hayalini kurduğu 'kuşların, çiçeklerin diyarı' bir memleket tablosunu; bugün bu salonda karşımızda görmek; en önemli servetimiz ve umut kaynağımız olan çocuklarımızın bayramında, onların mutluluğuna ortak olmak bizler için en büyük mutluluk vesilesi"dedi.

Tören konuşmasının ardından çocukların sahne gösterileri başladı. Gösterileri izlemeye gelen vatandaşlar dans şarkılarına eşlik ettiler. Çocukların 23 Nisan için hazırladığı gösterileri ilgi ile izleyen Vali Ersin Yazıcı ise çocuklarla yakından ilgilendi.

Etkinliklere Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İl Garnizon ve 9.Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Özdemir ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

(TS-



23.04.2017 15:14:48 TSI

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