23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan 2017 Pazar, 15:20
Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Gölbaşı Kaymakamlığı önündeki Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Buradaki törenin ardından kutlamalar, Gölbaşı Kapalı Spor Salonunda devam etti. Adıyaman Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Serdar Atakan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Öz, öğrencilerin bayramını kutladı. Daha sonra Milli Eğitim Müdürü Vekili Müslüm Ayaz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemini vurgulayan Ayaz, Atatürk'ün bu günü dünyanın tüm çocuklarına armağan ettiğini söyledi. Yapılan konuşmalardan sonra öğrenciler tarafından çeşitli oyunlar oynandı.
Programın sonunda ise resim, müzik, kompozisyon ve çocuk oyunlarında derece giren okul ve öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.
(KA-SD-Y)

23.04.2017 15:28:26 TSI
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