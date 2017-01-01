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Vali Yerlikaya'dan kandil kutlaması



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, tüm Müslümanların Miraç kandilini kutlayarak, "Rahmet ve mağfiret iklimi ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek üç aylar içerisinde Miraç Kandili en müstesna günlerden biridir" dedi.

Vali Yerlikaya, "Rahmet ve mağfiret iklimi ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek üç aylar içerisinde Miraç Kandili en müstesna günlerden biridir. Miraç Peygamberimizin Yüce Mevla'nın yüksek huzuruna kabulü ve onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliştir. Gönüllerimizin müstesna bir coşkuyla dolduğu bu mübarek gecenin feyiz ve bereketinden en güzel şekilde istifade etmeye, bizi birbirimize daha da yaklaştıracak tavırlar sergilemeye gayret etmeliyiz. Miraç mucizesi, ülke ve millet olarak bizi birbirimize bağlayan inanç ve ruh birliğimizin güçlenmesi, her türlü yıkıcı, bölücü ve ayrılıkçı niyetlerin söndürülmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bu vesileyle mübarek Miraç Kandilinin dünyada akan göz yaşı ve kanın durmasına, yerlerinden yurtlarından edilen mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum. Bu kutlu gecede yapılan dua ve niyazların makbul olması temennisiyle, başta Gaziantepli hemşehrilerimiz olmak üzere İslam aleminin Miraç Kandilini kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

(SD-Y)



23.04.2017 16:05:52 TSI

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