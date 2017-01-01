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Manisa'nın ilçelerinde 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



Nurettin Doğan - Behzat Akcan - Hasan Yiğen - Vehbi Sarıhan - İlker Uyar - Kamil Akyol

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Turgutlu ve Demirci ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Manisa'nın Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Turgutlu ve Demirci ilçelerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi. Alaşehir Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kutlamalara Alaşehir Kaymakamı Aydın Abak, Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Garnizon Komutanı Ulaştırma Kıd. Albay Mehmet Kıyıcı, Cumhuriyet Başsavcı vekili Gökhan Şekeryapan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende çocuklar tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı, çeşitli yarışmalarda derecelere giren öğrencilere ödülleri verildi. Çocukların sergilediği gösteriler protokol ve vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.



Anasınıfı öğrencileri defile düzenledi

Salihli'de kutlama törenleri Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunumu ile başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek'in Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Kutlamalara 50. Yıl Ortaokulu bahçesinde devam edilirken, kutlama törenine Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mahmut Akgöl, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ile öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler büyük beğeniyle izlendi.

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Salihli'nin Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu'nda defile düzenlendi. Anasınıfı öğrencilerinin atık malzemelerden yaptıkları kıyafetler velilerinin beğenisine sunuldu. Amaçlarının geri dönüşüm bilincini küçük çocuklarda küçük yaşlardan itibaren oluşturmak olduğunu vurgulayan Anasınıfı öğretmenlerinden Aysun Özbahçeseymen "Okulumuzda bulunan 2 anasınıfında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında defile düzenleme kararı aldık. Bu kapsamda düzenlediğimiz defilede ağırlıklı olarak plastik malzemelerden yaptığımız kıyafetleri kullandık" dedi.



Sarıgöl'de 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yılı Sarıgöl'de coşkuyla kutlandı. Sarıgöl kent meydanında düzenlenen törene Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Kasım Çelebi, İlçe Mili Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç'ın Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. 23 Nisan konulu okullar arası düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan Atatürk Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencisi Su Naz Helvacı tarafından şiiri okudu. Okullar tarafından hazırlanan çeşitli oyunlar izleyenler büyük alkış aldı.



Hava muhalefeti 23 Nisan coşkusuna engel olmadı

Demirci'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku içinde kutlandı. Kutlamalara Belediye Hizmet binası önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlandı. Törende hava muhalefeti nedeniyle ilçenin kapalı pazar yerine geçildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Ünsal, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik, Demirci Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yard. Doç. Dr. İsmail Taşlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Alka Ersoy, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Törende 23 Nisan törenlerinde Mustafa Zehra Saliha Kul öğrencileri tarafından müzikli gösteri sunulurken, İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından da zeybek gösterisi yapıldı. 75'inci Yıl Alime Paşa Eğitim Kurumlarının hazırladığı gösteri büyük beğeni toplarken, Demirci Belediyesi tarafından yapılan Türk Halk Müziği Amatör ses yarışmasında 3'üncü olan Zeliha Köse'nin türküleri ile öğrenciler doyası eğlendi.



Kula'da kutlamalar ertelendi

Kula'da ise hava muhalefeti dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sadece Yunus Emre Kent Meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı. Çelenk sunma törenine Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Sabahattin Öner ile Ethem Dağlı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmeler ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla program sona erdi. Hava muhalefetleri dolayısıyla ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin, 28 Nisan 2017 Cuma günü Mehmet ve Hüseyin Tosun İlköğretim okulunda yapılacağı bildirildi.



Turgutlu'da 23 Nisan coşkuyla

Turgutlu'da 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında gerçekleştirilen kutlamalara Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Emre, Turgutlu Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, CHP İlçe Başkanı Erk Kayabaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalarda küçük öğrencilerin gösterileri izleyenlerden tam not alırken çok sayıda vatandaş alanda ki töreni takip etti. Büyük bir coşkunun hakim olduğu törende öğrenciler tarafından sahnelenen gösteriler büyük beğeni topladı.

(BA-HY-İLK-KA-ND-VS-AY-Y)



23.04.2017 16:52:35 TSI

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