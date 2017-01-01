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MHP'li Özten güven tazeledi

23 Nisan 2017 Pazar, 17:16
MHP'li Özten güven tazeledi
MHP'li Özten güven tazeledi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şehzadeler İlçesi 2'nci Olağan Kongresinde mevcut Başkan Şener Özten'in güven tazeledi.
MHP Şehzadeler İlçesi 2'nci Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Yaklaşık 400 delegenin bulunduğu Şehzadeler ilçe teşkilatı seçimine tek listeyle gidildi. Mevcut Başkan Şener Özten'in tek aday olduğu kongreye MYK Üyesi Hüseyin Akgül, eski milletvekili Ahmet Orhan, İl Başkanı Erkan Öztürk Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve teşkilat üyeleri katıldı. Kongrenin divan başkanlığı görevini partinin MYK Üyesi Hüseyin Akgül üstlendi. Divan Başkanı Akgül'ün salonda bulunan teşkilat üyelerine yönelik yaptığı konuşmanın ardından faaliyet raporu okundu. Raporun okunmasının ardından faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. Faaliyet raporunun ardından hesap raporu da oy birliği ile kabul edildi. Kongrede konuşan Başkan Özten, "Ülke genelinde hareketli günlerin yaşandığı şu günlerde birlik ve beraberliğin önemi bir kat daha artmıştır. Bizler Milliyetçi Ülkücü hareket olarak ülkenin bekası söz konusu olduğunda hiçbir hesaba kapılmadan bütün şer odaklarına karşı en önde olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda üstlenmiş olduğumuz ve tekrar üstlenmek için aday olarak çıktığımız bu görevin öneminin farkındayız" dedi.
Özten'in konuşmasının ardından oylama işlemine geçilirken, geçerli oyların tamamını alan mevcut başkan Şener Özten, delegeler tarafından tekrar göreve getirildi.
(AY-Y)

23.04.2017 17:25:09 TSI
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