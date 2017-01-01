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Doğa Cadde'den pamuk şekerli 23 Nisan kutlaması



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Doğa Cadde Alışveriş Merkezinde 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dağa Cadde'de yapılan etkinlikte çocuklara Türk Bayrağı ve pamuk şeker dağıtılarak çocukların bayramı kutlandı. Etkinlikte ayrıca palyaçolar çocukların yüzüne resim çizdiler. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte çocuklar bir hayli eğlenirken, etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler de verildi. Etkinlikle alakalı konuşan Doğa Cadde AVM Müdürü Cemile Gezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlayarak, "Ben, her 23 Nisan'da ülkemizdeki ve Dünyadaki her çocuğun bu özel ve anlamlı günün önemini anlayabilmesini ve bu eşsiz vatan toprağının rengi, dili, dini farklı olan yüzlerce çocuğun sevinciyle aydınlanmasını umut ediyorum. Bizlere düşen görev, Ata'mızın armağan ettiği bu bayramı hem Ata'mızın emanetinin sahibi olduğumuzu göstermek hem de Ata'mızın hatırasını en güzel biçimde anlatmak olmalıdır. Ben bu vesile ile çocuklarımızın hayatta hayalini kurdukları tüm güzelliklere sahip olabilmelerini her yeni güne aydınlık bir kalple uyanmalarını diliyorum" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



23.04.2017 17:55:32 TSI

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