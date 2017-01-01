Bayburt'ta 4 evin çatısı uçtu
(Fotoğraflı - Görüntülü)
Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu.
Bayburt'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
Bayburt merkeze bağlı Kitre köyünde şiddetli rüzgara dayanamayan 4 evin çatısı uçtu. Olayın ardından köydeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde çatıların tamamen evlerden ayrılarak yola savrulduğu görünüyor.
(BK-AT-Y)
23.04.2017 18:28:19 TSI
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