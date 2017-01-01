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Kastamonu Belediyesinden 23 Nisan etkinliği

23 Nisan 2017 Pazar, 20:31
Kastamonu Belediyesinden 23 Nisan etkinliği
Kastamonu Belediyesinden 23 Nisan etkinliği

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97'nci yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi.
Kuzeykent Nikah ve Konferans Salonu'nda çocuk şenliği düzenleyen Kastamonu Belediyesinin etkinliğine yoğun bir katılım gerçekleşti. Çocuklar, Kastamonu Belediyesi'nin etkinliğinde 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. Kastamonu Belediyesi, halk oyunları ve tiyatro ekibinin gösterileri veliler ve çocuklar tarafından ayakta alkışlandı. Çocuklar halat çekme, yumurta taşıma, balon patlatma ve çeşitli oyunlar oynadılar. Programa katılan Milletvekili Metin Çelik ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirirken, halat çekme oyununa çocukların isteği üzerine katıldılar. Kastamonu Belediyesi ayrıca çocuklara özel hazırlanan hediyeleri yine burada dağıttı. Belediye Başkanı Tahsin Babaş, program sonrasında çocuklarla uzun süre vakit geçirdi ve programı hazırlayan ekibi tebrik etti.
(Vİ-İÇ)

23.04.2017 20:39:30 TSI
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