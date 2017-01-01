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Çatalzeytin'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Emin Türkay Öztürk

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. yılı Çatalzeytin'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çatalzeytin'de Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından tören, hava muhalefeti nedeniyle Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Velilerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda konuşan Çatalzeytin İlçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Ünal, "Aydınlık yarınların ışığı sevgili öğrencilerimiz, fedakarlıkla çalışan öğretmenlerimiz. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tutuşturulan demokrasi meşalesi yurdumuzu bir güneş gibi aydınlatmıştır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik coşkumuzu paylaşıyoruz. Aydınlık geleceğimizin yüzleri sevgili çocuklar, bayramınız kutlu olsun" dedi.

Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri Tuncay Bile ve Emine Güney'in sunuculuğunda gerçekleşen programda, Ortaokullar Arasında Şiir Birincisi olan Gökçe Kaya ile öğrenciler Kerem Demir, Hasan Berke Demir, Tayyar Tuna Çelik ve Hüseyin Demir şiirlerini okudular. Ortaokul kompozisyon yarışması birincisi Zehra Aydın da kompozisyonunu okudu.

2/A sınıfı öğrencileri öğretmenleri Kürşat Koç, 2/B sınıfı öğrencileri öğretmenleri Murat Kayhan, 3/A sınıfı öğrencileri öğretmenleri Mustafa Çevik, 3/B öğrencileri öğretmenleri Emine Dönmez, 4/A sınıfı öğrencileri öğretmenleri Hasibe Çetinkaya ve Hüseyin Yazgan, 3/A öğrencileri özel eğitim öğretmeni Gülizar Çevik yönetiminde halkoyunu ve danslarını sergilediler.

Şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Çatalzeytin Kaymakam Vekili Bülent Şimşek ve Belediye Başkanı Musa İhsan Uğuz tarafından verildi.

(Vİ-İÇ)



23.04.2017 20:40:40 TSI

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