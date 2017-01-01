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Odunluk yangını paniğe neden oldu



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir ikametin odunluğunda meydana gelen odunluk yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Dot Köyünde Hamza Tunç'a ait ikametin odunluğunda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



23.04.2017 21:09:36 TSI

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