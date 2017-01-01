23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aslancirit ve Gündoğar Ailelerini Mutlu Günü

23 Nisan 2017 Pazar, 21:01
Aslancirit ve Gündoğar Ailelerini Mutlu Günü
Aslancirit ve Gündoğar Ailelerini Mutlu Günü

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, uzun süredir gazetecilik yapan daha sonra ise belediyesi basın büro personeli olarak çalışan Mehmet Ali Aslancirit hayatını Seher Gündoğar ile birleştirdi.
Özel bir düğün salonunda yapılan düğün törenine Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ile birlikte çok sayıda basın mensubu arkadaşları, akraba ve dostu katıldı. Nikah şahitliğini, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Zeynep Beke, Zeliha Yıldız, Yüksel Bayram'ın yaptığı düğünde Nikahı Adıyaman belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu kıydı. Kıyılan nikah sonrası bir tebrik konuşması yapan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, "Mehmet Ali Aslancirit, belediyemizin en kritik yerinde basının başında bulunuyor. Bugün evlenme haberini kendisi yazamayacak. Uzun bir bekarlıktan sonra nihayet Seher Gündoğar ile hayatlarını birleştirmeye karar verdiler. Bir bekar daha dünya hayatına atılmış oldu. Bundan sonra daha verimli, daha huzurlu şekilde işlerini yürüteceğine inanıyoruz. Allah, iki aileye de hayırlı uğurlu etsin. Genç çiftimize de hem bu dünyada, hem de ahirette birlikte olmayı, mesut bahtiyar olmayı nasip etsin" dedi.
Kıyılan nikahın her iki aileye hayırlar getirmesini dileyen AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ise, "Allah bu nikahı hem Aslancirit ailesine hem de Gündoğar ailesine hayırlı mübarek eylesin. Çok kıymetli Mehmet Ali Aslancirit kardeşime ve Seher Gündoğar hanımefendiye iki cihanda da saadetler diliyorum" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

23.04.2017 21:10:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Odunluk yangını paniğe neden oldu
YEREL

ODUNLUK YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU
Besni'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL

BESNİ'DE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
Vali Abdullah Erin'in koltuğuna Aylin Ayaz oturdu
YEREL

VALİ ABDULLAH ERİN'İN KOLTUĞUNA AYLİN AYAZ OTURDU
Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şubesi teşkilat eğitiminin ikincisini gerçekleştirdi
YEREL

EĞİTİM BİR- SEN ADIYAMAN ŞUBESİ TEŞKİLAT EĞİTİMİNİN İKİNCİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Belediye işçisi tarlada boğazı kesilmiş halde bulundu
YEREL

BELEDİYE İŞÇİSİ TARLADA BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU
Başkan Toprak'tan Miraç Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN TOPRAK'TAN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
Hasta çocuklara 23 Nisan kutlaması
YEREL

HASTA ÇOCUKLARA 23 NİSAN KUTLAMASI
Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL

GÖLBAŞI İLÇESİNDE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
Otel inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL

OTEL İNŞAATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
Suriyeli çocukların 23 Nisan coşkusu
YEREL

SURİYELİ ÇOCUKLARIN 23 NİSAN COŞKUSU
Adıyaman’da toz bulutu
YEREL

ADIYAMAN’DA TOZ BULUTU
Adıyaman'da 23 Nisan büyük bir coşkuyla kutlandı
YEREL

ADIYAMAN'DA 23 NİSAN BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI
Ekmek zammına tepkiler büyüyor
YEREL

EKMEK ZAMMINA TEPKİLER BÜYÜYOR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
YEREL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Adıyaman'ı toz bulutu kapladı
YEREL

ADIYAMAN'I TOZ BULUTU KAPLADI
Adıyaman'da 23 Nisan kutlamaları başladı
YEREL

ADIYAMAN'DA 23 NİSAN KUTLAMALARI BAŞLADI
Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

ADIYAMAN’DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
İş Adamı Akcan 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlama mesajı
YEREL

İŞ ADAMI AKCAN 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA MESAJI
Tarihi Adıyaman Kalesi yoğun ilgi görüyor
YEREL

TARİHİ ADIYAMAN KALESİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Kahta'da sokak oyunları şenliği düzenlendi
YEREL

KAHTA'DA SOKAK OYUNLARI ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
Adıyaman Üniversitesinde kermes düzenlendi
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNDE KERMES DÜZENLENDİ
Vali Erin'den 23 Nisan kutlaması
YEREL

VALİ ERİN'DEN 23 NİSAN KUTLAMASI
Kahta ilçesinde ekmeğe yüzde 30 zam
YEREL

KAHTA İLÇESİNDE EKMEĞE YÜZDE 30 ZAM
EN ÇOK OKUNANLAR
Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
DÜNYA

YENİ ALDIKLARI EVDE GİZLİ BÖLME BULDULAR!

 1
  • 2 Paylaşımı sosyal medyayı salladı!
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Kiloyu sadece göbeğinizden alıyorsanız...