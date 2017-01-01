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3. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı



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BURDUR (İHA) - Burdur'da bu yıl 3.sü düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarın'da Milli Tarım Projesi ele alınacak.

GL Platform Fuarcılık tarafından 27-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Teke Yöresi 3. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı, sektörde tüm gözlerin Burdur'a çevrilmesine neden olacak. Perşembe günü kapılarını açacak fuar, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek katılımcılarla sektörün yeni yol haritasını da belirleyecek.



Yeni teknolojilere ev sahipliği yapacak

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar, geleneksel uygulamaların yerini teknolojik uygulamaların alması nedeniyle sektördeki yenilik ve gelişmeleri yakından takip edilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekti. Başar, "Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, çiftçilerimiz ve tarımsal sanayi ile uğraşan sanayicilerimize yeni verileri ve yeni teknolojilerle tanışma imkanı sağlayacak" dedi. Geçen yıl 52 bin kişiyi ağırlayan fuarın bu yıl 80 bin kişiyi ağırlayacak şekilde çalışma yapıldığını belirten Başar, "Fuarda bizlere, kamu kurumlarına herkese önemli görevler düşüyor. Ama en önemli görev çiftçimize, üreticimize, besicimize düşüyor. Onlar fuarın kapısından girdikleri zaman, çıktıklarında aynı kişi olmamalı. Fuarın kapısından kendi yol haritalarını belirleyecek şekilde çıkmalı. Bunun için de fuar kapsamında sunulacak tüm yeni teknolojiler hakkında bilgi edinmeliler. Doğdu bildikleri yanlış, yanlış bildikleri de doğru olabilir. Bunun için sormalı, öğrenmeliler. Fuarlar bu yeniliklerin sunulduğu yerler" dedi.



Keyik: "Burdur Tarım ve Hayvancılık kenti"

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ise Teke Yöresi'nin tarım ve hayvancılıkta marka olma yolunda hızla ilerlediğine dikkat çekti. Keyik, fuara yönelik giderek artan ilginin de bunun kanıtı olduğunu belirterek, "Burdur ise bir tarım ve hayvancılık kenti. Sektörün gelişimi için de bu tür organizasyonlar çok önemli. Çünkü hem yenilikleri yerinde görme fırsatı yakalıyoruz hem de sektörün güçbirliklerine zemin hazırlıyor" dedi. Fuarın da sektör gibi büyümesini sürdürdüğünü bu nedenle Burdur'un fuar alanı ihtiyacının da gözler önüne çıktığını ifade eden Keyik, "Çiftçimiz, besicimizin kendisini geliştirmesi için ne gerekiyorsa yapılması, sadece onlara değil Türkiye'ye fayda sağlayacaktır" diye konuştu.



Ceylan: "Milli Tarım Projesi kapsamında Burdur'un ayrı bir önemi var"

GL Platform Fuar Genel Müdürü Gül Ceylan da Türkiye'nin değişik kentlerinde tarım ve hayvancılık fuarlarına ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Ceylan, "Milli Tarım Projesi kapsamında Burdur'un ise ayrı bir önemi var. Proje kapsamında Burdu, damızlık düve üretim merkezi olarak belirlendi. Bunun anlamı açık. Burdur ileriye gitmek istiyorsa nereye bakması gerektiği belli. Bu bir ihtisas fuarı ve hedefi Burdur'u, tarım ile hayvancılığın kalbi durumuna getirmek. Fuar sayesinde sektör temsilcileri, damızlık hayvanları ve tarım makineleri konusunda son teknolojik gelişmeleri görme olanağına sahip olacak. Yeni işbirliklerine olduğu kadar kent ekonomisi için yeni yol haritasına da zemin hazırlayacak" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



24.04.2017 09:49:00 TSI

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