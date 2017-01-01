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Sivas'ta usulsüz parklara izin verilmeyecek



SİVAS (İHA) - Sivas'ta usulsüz yerlere park edilen araçlarla ilgili artan şikayetler üzerine çalışma başlatıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"İlimizdeki mevcut otopark sorunundaki şikayetler hat safhaya ulaşmıştır. Öncelikle İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi, kavşak içleri, Vali Varinli Okullar Bölgesi, Hikmet Işık Caddesi gibi merkezi yerlerde usulsüz parklanmaya müsaade edilmeyecek olup, gerekli ceza uygulanarak araçlar çektirilecektir. Ayrıca İl Trafik Komisyonu kararına göre Atatürk ve İstasyon caddelerinde yük indirme saatleri sabah saat 09.30-11.00 gece saat 24.00-06.30 olarak belirlenmiştir. İlgililerin trafik cezası ile karşı karşıya kalmaması için trafik kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.

(UY-Y)



24.04.2017 10:25:05 TSI

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