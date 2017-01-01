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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Van'da kardelenler çiçek açtı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:55
Van'da kardelenler çiçek açtı
Van'da kardelenler çiçek açtı

(Fotoğraflı - Görüntülü)


VAN (İHA) - Van'da bahar ayının gelmesi ve karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte kardelenler açmaya başladı.
Türkiye'nin birçok ilinde vatandaşlar denize girmeye hazırlanırken, Van'ın Bahçesaray ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla karlar yeni yeni erimeye başladı. Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki karlı dağların eteklerinde baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açmaya başladı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde karları adeta delerek güneşe kendilerini gösteren kardelenler, görenleri büyülüyor. Karlı dağlar ve yeşilin birleştiği noktalarda açan kardelenler, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
(EKİP-ŞAK-Y)

24.04.2017 11:03:31 TSI
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