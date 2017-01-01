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Sungurlu'da kültür gezileri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen kültür gezileri bu yıl Tokat ve Çanakkale gezileriyle devam ediyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ülkemizin eşsiz kentlerinden birisi olan Tokat'ta Sungurlulu bayanlar rehber eşliğinde gezerek keyifli zaman geçirdiler. Gezilere katılarak Sungurlu dışına çıkma fırsatı bulan bayanlar dönüş yolunda oldukça memnun olduklarını dile getirerek, kendilerine bu imkanı sunan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e teşekkürlerini ilettiler.

(SŞ-BÖ)



24.04.2017 11:04:37 TSI

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