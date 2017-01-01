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Trabzonlu mobilya firmaları Katar'da fuara katıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:22
Trabzonlu mobilya firmaları Katar'da fuara katıldı
Trabzonlu mobilya firmaları Katar'da fuara katıldı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon mobilya firmaları Katar'da düzenlenen Expo Turkey By Katar Fuarı'na katıldı.
Fuar alanında açılan stantta Türk mobilya ürünlerinin tanıtımının yapıldığını kaydeden Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'da o tarihe kadar spor alanları ve stadyumlar yanında şehircilik alt ve üst yapıları dahil toplam 140 milyar dolarlık yatırım yapılmasının öngörüldüğünü hatırlattı. Gürdoğan, Katar'ın yıllık ortalama 745 Milyon Dolarlık mobilya ithalat hacmi olduğuna dikkat çekerek "bu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla Doğu Karadeniz Bölgesi firmalarına bu pazarın tanıtımın yapılması ve Katar'ın mobilya ithalatından daha fazla pay alabilmek amacıyla projede yer alan firmalarımızı bu pazara yönlendirmek istedik. Son yıllarda özellikle Katar vatandaşları tarafından Trabzon'a karşı büyük bir ilgi gösterilmesi, her geçen gün artan Arap turistler içinde Katar vatandaşlarının sayısının artarak devam etmesi ve buna bağlı olarak da önümüzdeki aylarda Katar'dan Trabzon'a direkt uçak seferlerinin başlayacak olmasının bizler için büyük bir avantaj. Bu tanıtımın meyvelerini önümüzdeki dönemde toplamaya başlayacağımıza inanıyorum" dedi.
Program çerçevesinde Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan ve beraberindeki heyet Katar Ticaret Odası ile de görüşme yaparak proje katılımcısı firmaların mobilya ürünleri hakkında bilgi verdi ve Mobilya ithalatçısı firmaları Türk ürünlerini daha da yakından tanımak amacıyla Trabzon'a davet etti. Varılan mutabakatta yaz aylarında alım heyeti kapsamında Katarlı firmaların Trabzon'a gelerek iş görüşmelerinde bulunmaları sağlanacak.
Öte yandan fuar standına Katar vatandaşları yanında Katar'a komşu Körfez ülkeleri vatandaşları da ziyaret ederek, mobilya ürünleri hakkında detaylı bilgi aldı. Fuar dışında firma temsilcileri, Doha'daki mağazalarda da incelemelerde bulunarak, piyasada satışı yapılan mobilya ürünleri hakkında detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde mobilya mağazalarında bulunan ürünlerin çoğunlukla Çin malı olduğu, kalitelerinin düşük olmasına rağmen fiyatlarının çok yüksek olduğu belirlendi.
(BK-ÖS-Y)

24.04.2017 11:30:21 TSI
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