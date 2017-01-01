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Yeni nesil barkotlu asansörler dünyaya satılacak



(Fotoğraflı)



İdris Altun

BURSA (İHA) - Barkot okuma sistemi, güvenlik arttırıcı 'airbag' koruma sistemi ve üç boyutlu kabin tasarımlarıyla dünyaya açılmaya hazırlanan Bursalı asansör firması, dünya devleriyle yarışacak.

Asansör takibini kolaylaştıran barkot sistemi ve 3 boyut teknolojisine sahip kabin tasarımlarıyla Metin Asansör Teknolojileri, Avrupa ve Amerika pazarına girmeye hazırlanıyor. Sektöre, farklı kabin tasarımları ve teknolojileriyle yeni bir soluk kazandıran Metin Asansör, yeni nesil asansörleri dünyaya ihraç edecek. Yılda 100-120 asansör kabini üreten Metin Asansör Teknolojileri, her bina ve kişiye uygun özel tasarımlarıyla sektörde öne çıkıyor.

yaşından beri asansör sektörü içerisinde oluğunu belirten Metin Asansör'ün sahibi Metin Oktay Kavaklıgil, sektöredeki hedeflerinin kaliteli hizmet sunmak olduğunu dile getirdi. Kavaklıgil, son yıllarda devreye soktukları barkot okuma sistemi sayesinde kaliteli hizmet sunma hedeflerine daha da yaklaştıklarını belirterek, " Bir barkot çalışması içerisindeyiz. Barkot sistemleri bina yöneticilerine daha verimli hizmet sunarak, asansörler hakkında daha kapsamlı ve kesin bilgiyi ilgililere aktarıyor. Tabletler aracılığıyla okunan barkotla asansörün bakım tarihleri ve verilen hizmetler hakkında bilgileri müşteriye iletebilecek" şeklinde konuştu

Kişiye özel asansör

Kişiye özel asansör tasarımlarıyla öne çıkan Metin Asansör Teknolojileri, depreme hassas ve ses geçirmez asansör hizmeti veriyor. Ses komutu vererek hareket ettirilebilen dijital asansörler de ürettiklerini belirten Kavaklıgil, "Biz Metin Asansör olarak, asansör kabinlerine ve teknik altyapısına çok boyutlu olarak bakıyoruz. Tasarladığımız asansörler, elektrik kesintisine, depremlere, yangınlara, yani oluşabilecek afetlere karşı duyarlı. Güvenli asansör önceliğimizin yanında tasarımsal ve teknolojik olarak da göze hitap eden kabin üretimi yapıyoruz" dedi.

Arıza hizmetlerindeki personelin 7/24 hizmet verdiğini aktaran Kavaklıgil, Bursa'nın belli bölgelerindeki acil destek ekiplerinin her türlü krize karşı hazır olduğunu ifade etti.

(İDR-MŞ)



24.04.2017 12:20:34 TSI

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