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Gercüş'te PKK'ya ait el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda el bombası ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan istihbarı bilgiler sonrasında, Gercüş ilçesi sorumluluk bölgesinde bulunan Poyraz Tepe ve Geliyaraş sırtları bölgesinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenme bölgelerini tespit etmek ve etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon icra edilmiştir. Operasyonda, arazide taşlar arasına gizlenmiş 200 litrelik fıçı içerisinde 1 savunma tipi el bombası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile bulunan malzemelerden delil niteliğinde olanlara incelenmek üzere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

(MŞY-MP-Y)



24.04.2017 12:38:20 TSI

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