24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gercüş'te PKK'ya ait el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:29
Gercüş'te PKK'ya ait el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Gercüş'te PKK'ya ait el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda el bombası ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan istihbarı bilgiler sonrasında, Gercüş ilçesi sorumluluk bölgesinde bulunan Poyraz Tepe ve Geliyaraş sırtları bölgesinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenme bölgelerini tespit etmek ve etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon icra edilmiştir. Operasyonda, arazide taşlar arasına gizlenmiş 200 litrelik fıçı içerisinde 1 savunma tipi el bombası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile bulunan malzemelerden delil niteliğinde olanlara incelenmek üzere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.
(MŞY-MP-Y)

24.04.2017 12:38:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Batman'da terör operasyonu
YEREL

BATMAN'DA TERÖR OPERASYONU
Batman'da 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

BATMAN'DA 3 BİN 880 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Zeynel Bey Türbesi'ni taşıma simülasyonu paylaşıldı
YEREL

ZEYNEL BEY TÜRBESİ'Nİ TAŞIMA SİMÜLASYONU PAYLAŞILDI
GÜNCELLEME - Batman'daki kutlamalarda balonlar yandı: 8 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - BATMAN'DAKİ KUTLAMALARDA BALONLAR YANDI: 8 YARALI

EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!