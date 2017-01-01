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"Ekonominin temel taşları girişimcilerdir"



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkan Vekili Şeyhmus Ayhan, girişimcilerin ekonominin temel taşları olduğunu belirterek, önemli olanın ortaklık kültürünün geliştirilerek iş hacminin artırılabilmesi olduğunu söyledi.

DTB ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme (KOSGEB) arasında imzalanan protokolle birlikte 90 işletmeci adayına verilmesi planlanan kursların ilki başladı. DTB konferans salonunda gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine, DTB Başkan vekili Şeyhmus Ayhan, DTB Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Boylu, DTB Genel Sekreter Yardımcısı Gökhan Çeliker, KOSGEB KOBİ Uzmanı Hasan Solmaz, Kalkınma Uzmanı Tahir Dadak, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Uzmanı Niyazi Kavar, DTB Proje Koordinatörü Hanifi Eren ile kursiyerler katıldı.



"Kalkınmak için girişimci sayısını artırmalıyız"

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi açılışında konuşan DTB Başkan Vekili Şeyhmus Ayhan, DTB'nin üyelerine verdiği hizmetlerin yanı sıra, geleceğin yatırımcılarına da hizmet ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki tüm kursiyerlerimizin iş planları hayata geçecek ve Diyarbakır'da yeni ve başarılı işletmeler çoğalacaktır. Az gelişmiş kent ve bölgelerin kalkınmalarının en önemli araçlarından bir tanesinin, girişimcilik sayısının artırılmasıyla mümkün olabileceğine inanıyorum" dedi.

DTB tarafından başlatılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 24 Nisanda başlayıp, 4 Mayıs'a kadar yoğun bir programla devam edeceği öğrenilirken, kurs sonunda katılımcılar alacakları sertifika ile KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde yeni kurdukları işleri için 50 bin lira hibe, 100 bin lira faizsiz kredi alma imkanına sahip olacağını belirtildi.



13 milyon destek

KOSGEB KOBİ Uzmanı Hasan Solmaz ise, KOSGEB Diyarbakır Müdürlüğünün, işletme ve girişimcilere 2016 yılında 13 milyon TL destek sağlayarak ülke genelinde girişimcilere en çok destek sağlayan il olduğunu belirterek, "KOSGEB olarak 2017 yılında ise bu desteklerin aynı şekilde devam ettireceğiz. Müdürlüğümüz Bölgesel ve yerel kalkınmanın en üst düzeye yükseltilmesi için mesai gözetmeksizin güçlü işbirlikleriyle destek ve hizmet sunmaya devam edecektir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından KOSGEB KOBİ Uzmanı Hasan Solmaz, Kalkınma Uzmanı Tahir Dadak, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Uzmanı Niyazi Kavar tarafından girişimci adaylarına Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine başlandı.

(İHA-MP-Y)



24.04.2017 12:55:13 TSI

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