24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Müjdeyi milletvekili verdi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:00
Müjdeyi milletvekili verdi
Müjdeyi milletvekili verdi
- Edremit'e kurulacak merkezi tepeden tırnağa sağlık hizmeti verecek

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde, önceden alışveriş merkezi olarak kullanılan ve şu an atıl durumda bulunan 'Olivecity AVM' isimli bina, Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne dönüştürülecek.
Müjdeyi veren AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, "Yer konusunda Edremit Belediyesi ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Burası günlük bin 500, iki bin kişiye hizmet vermesi düşünülen sağlık yaşam merkezinin yanı sıra, zemin katta ayrı bir girişi olan 5 tane aile hekiminin bulunduğu aile sağlığı merkezide bulunması düşünülüyor"dedi
Bölgede sağlık konusunda önemli eksikliğin giderileceğine dikkat çeken Aydınlıoğlu, "Akçay Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin zemin katında bulunacak olan 4 tane yaz polikliniğinde ortalama olarak günlük 600 hasta muayene edilecek. 4 adet diş tedavi polikliniğinde günlük yüz 50 hastanın diş tedavisi yapılabilecek. Merkezin birinci katında yer alan eğitim ve toplantı salonunda; kanser erken teşhis ve korunma yöntemleri, kronik hastalıkları önleme, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite vb. konularda halk eğitimi yapılması hedefleniyor"diye konuştu.
Aydınlıoğlu, şunları söyledi:
"Devletimiz sağlıklı gelecek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Sağlıklı yaşam merkezlerinin sayısını Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'ın büyük gayretleri ile Türkiye genelinde hızla çoğaltıyor. Bu merkezler yaşlı nüfusun ağırlıklı olduğu bölgemiz içinde çok önemli. Sağlıklı yaşlanma danışmanlığı hizmeti ile nüfusun sağlıklı yaşlanması ve yaşam süresinin arttırılması da hedefliyor. Yara bakım ve tedavi uzmanının(Podolog) yatağa bağımlı hastaları evinde takibi ile yatak yarası gelişmemesi, gelişmiş ise hızlı iyileşmesi sağlanacak. Fiziksel aktivite koçluğu ile toplumun düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması amaçlanıyor. Sağlıklı beslenme danışmanı (Diyetisyen) ile obez bireylerin sağlıklı kilo vermeleri ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalarının eğitimi verilecek. Sağlıklı Beslenme Mutfağı ile dengeli beslenmeyi sağlayacak yemek tarifleri verilecektir. Merkezde bayan spor salonu(202m2) ve erkek spor salonu(250m2) ile spor hocaları eşliğinde jimnastik, plates vb. salon sporları yapılabilecek. Çocuk danışmanlığı ile çocuklarımızın sağlıklı büyümesi konusunda destek verilecek. Adolesan danışmanlığı ile çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde ergenliğe geçmesi hedeflenmektedir. Üreme sağlığı polikliniği ile sağlık çocuk sahibi olunmasına yardımcı olunacak. HPV tarama ünitesi ile rahim ağzı kanseri erken teşhisi tespit edilebilecek. Psikolog polikliniği ile depresyon ve İntiharı önleme ve stresle başa çıkma vb. konularda birebir görüşme gerçekleştirilecektir. Evde sağlık hizmetleri birimi ile kışın 70 bin yazın 300 bin nüfusu olan Akçay mahallemizdeki evinde sağlık hizmeti alan hastalarımızın yardımına koşacağız. Ayrıca arşiv, laboratuvar ve sorumlu hekim odası gibi hizmet birimlerimiz olacaktır. Bu proje sayesinde uzun zamandır boş kalan bu binamız hayata kavuşacak ve güzel bir sağlıklı yaşam merkezine kavuşmuş olacaktır. Şimdiden Akçay'ımıza hayırlı ve uğurlu olsun"dedi.
(BT)

24.04.2017 13:09:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Üniversiteli gençler profesyonelleri aratmadı
YEREL

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER PROFESYONELLERİ ARATMADI
10 Numaralı kente 10 numara hal
YEREL

10 NUMARALI KENTE 10 NUMARA HAL
Şehirden köye dönüş başladı
YEREL

ŞEHİRDEN KÖYE DÖNÜŞ BAŞLADI
İvrindi'de koltuklar çocukların
YEREL

İVRİNDİ'DE KOLTUKLAR ÇOCUKLARIN
Gömeç'te 23 Nisan coşkusu
YEREL

GÖMEÇ'TE 23 NİSAN COŞKUSU
Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan gurur çayı
YEREL

AYVALIK MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU'NDAN GURUR ÇAYI
Rehber öğretmen Laleci&quot; çocuklara hayır demeyi öğretin&quot;
YEREL

REHBER ÖĞRETMEN LALECİ" ÇOCUKLARA HAYIR DEMEYİ ÖĞRETİN"
Havran'da protokol üyelerinin uçurtma keyfi
YEREL

HAVRAN'DA PROTOKOL ÜYELERİNİN UÇURTMA KEYFİ
Burhaniye' de 23 Nisan coşkusu
YEREL

BURHANİYE' DE 23 NİSAN COŞKUSU
Balıkesir'de 23 Nisan coşkusu
YEREL

BALIKESİR'DE 23 NİSAN COŞKUSU
Bandırma'da 23 Nisan kutlamaları
YEREL

BANDIRMA'DA 23 NİSAN KUTLAMALARI
Ayvalık'ta 23 Nisan coşkusu
YEREL

AYVALIK'TA 23 NİSAN COŞKUSU
Ayvalık'ta Din adamlarıyla öğretmenleri kahvaltılı toplantıda buluştu
YEREL

AYVALIK'TA DİN ADAMLARIYLA ÖĞRETMENLERİ KAHVALTILI TOPLANTIDA BULUŞTU
Edremit'te 23 Nisan coşkusu
YEREL

EDREMİT'TE 23 NİSAN COŞKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!