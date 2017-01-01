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Müjdeyi milletvekili verdi

- Edremit'e kurulacak merkezi tepeden tırnağa sağlık hizmeti verecek



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde, önceden alışveriş merkezi olarak kullanılan ve şu an atıl durumda bulunan 'Olivecity AVM' isimli bina, Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne dönüştürülecek.

Müjdeyi veren AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, "Yer konusunda Edremit Belediyesi ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Burası günlük bin 500, iki bin kişiye hizmet vermesi düşünülen sağlık yaşam merkezinin yanı sıra, zemin katta ayrı bir girişi olan 5 tane aile hekiminin bulunduğu aile sağlığı merkezide bulunması düşünülüyor"dedi

Bölgede sağlık konusunda önemli eksikliğin giderileceğine dikkat çeken Aydınlıoğlu, "Akçay Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin zemin katında bulunacak olan 4 tane yaz polikliniğinde ortalama olarak günlük 600 hasta muayene edilecek. 4 adet diş tedavi polikliniğinde günlük yüz 50 hastanın diş tedavisi yapılabilecek. Merkezin birinci katında yer alan eğitim ve toplantı salonunda; kanser erken teşhis ve korunma yöntemleri, kronik hastalıkları önleme, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite vb. konularda halk eğitimi yapılması hedefleniyor"diye konuştu.

Aydınlıoğlu, şunları söyledi:

"Devletimiz sağlıklı gelecek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Sağlıklı yaşam merkezlerinin sayısını Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'ın büyük gayretleri ile Türkiye genelinde hızla çoğaltıyor. Bu merkezler yaşlı nüfusun ağırlıklı olduğu bölgemiz içinde çok önemli. Sağlıklı yaşlanma danışmanlığı hizmeti ile nüfusun sağlıklı yaşlanması ve yaşam süresinin arttırılması da hedefliyor. Yara bakım ve tedavi uzmanının(Podolog) yatağa bağımlı hastaları evinde takibi ile yatak yarası gelişmemesi, gelişmiş ise hızlı iyileşmesi sağlanacak. Fiziksel aktivite koçluğu ile toplumun düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması amaçlanıyor. Sağlıklı beslenme danışmanı (Diyetisyen) ile obez bireylerin sağlıklı kilo vermeleri ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalarının eğitimi verilecek. Sağlıklı Beslenme Mutfağı ile dengeli beslenmeyi sağlayacak yemek tarifleri verilecektir. Merkezde bayan spor salonu(202m2) ve erkek spor salonu(250m2) ile spor hocaları eşliğinde jimnastik, plates vb. salon sporları yapılabilecek. Çocuk danışmanlığı ile çocuklarımızın sağlıklı büyümesi konusunda destek verilecek. Adolesan danışmanlığı ile çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde ergenliğe geçmesi hedeflenmektedir. Üreme sağlığı polikliniği ile sağlık çocuk sahibi olunmasına yardımcı olunacak. HPV tarama ünitesi ile rahim ağzı kanseri erken teşhisi tespit edilebilecek. Psikolog polikliniği ile depresyon ve İntiharı önleme ve stresle başa çıkma vb. konularda birebir görüşme gerçekleştirilecektir. Evde sağlık hizmetleri birimi ile kışın 70 bin yazın 300 bin nüfusu olan Akçay mahallemizdeki evinde sağlık hizmeti alan hastalarımızın yardımına koşacağız. Ayrıca arşiv, laboratuvar ve sorumlu hekim odası gibi hizmet birimlerimiz olacaktır. Bu proje sayesinde uzun zamandır boş kalan bu binamız hayata kavuşacak ve güzel bir sağlıklı yaşam merkezine kavuşmuş olacaktır. Şimdiden Akçay'ımıza hayırlı ve uğurlu olsun"dedi.

(BT)



24.04.2017 13:09:08 TSI

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