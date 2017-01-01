24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Akar:

24 Nisan 2017 Pazartesi, 13:33
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Akar:
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Akar:
- "Çınar Gür bir sesle 'Evet' dedi"

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Çınar halkının her zaman olduğu gibi yine üzerine düşeni en güzel şekilde yerine getirdiğini belirterek, tercihini gür bir sesle "Evet" demekten yana kullandığını kaydetti.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar ve Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Çınar İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, anayasa değişikliğinde yapılan halk oylamasında Çınar İlçe Teşkilatının yaptıkları çalışmalardan dolayı ilçe teşkilatına teşekkür etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan İl Başkanı Akar, "AK Parti il ve ilçe teşkilatlarımıza referandum boyunca gece gündüz canla başla çalışan ve emek harcayan herkese en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemize hayırlı olsun" dedi.
Çınarlıların birlik ve beraberlikle güven duygusu içerisinde oyunu kullandığını ifade eden Akar, "Bugünden sonra yapmamız gereken, suni tartışmaları bir kenara itip, hiç vakit kaybetmeden, daha büyük bir sorumlulukla, güzel ülkemizin geleceği için çalışmaktır. Ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak olan, çift başlılığı ve krizleri ortadan kaldıracak, istikrarımız ve istikbalimiz açısından büyük önem taşıyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, halkımızın üstün ferasetiyle kabul görmüştür. Bugün Türkiye kazanmış, milletimiz kazanmıştır. Ülkemizin kaderinin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylamasında tarihin kendine yüklediği sorumluluğu bir kez daha yerine getiren asil hemşerilerime ise şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz geleceğine sahip çıktı. Bu zafer Türkiye'nindir. Sonuç, yeni dönemin başlangıcının müjdesidir. Demokrasimize sahip çıkan, bizlere inanan ve tercihini 'Evet'ten yana kullanan tüm Çınarlılara teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü ve büyük Türkiye'nin inşası yolunda millet olarak hep beraber en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için daha fazla çalışacağız" diye konuştu.
(İHA-MP-Y)

24.04.2017 13:41:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
BYEGM İl Müdürü Akaslan'dan İHA'ya ziyaret
YEREL

BYEGM İL MÜDÜRÜ AKASLAN'DAN İHA'YA ZİYARET
&quot;Ekonominin temel taşları girişimcilerdir&quot;
YEREL

"EKONOMİNİN TEMEL TAŞLARI GİRİŞİMCİLERDİR"
Diyarbakır'da konut satışları arttı
YEREL

DİYARBAKIR'DA KONUT SATIŞLARI ARTTI
Çüngüş'ten bir başarı öyküsü
YEREL

ÇÜNGÜŞ'TEN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ
Bingöl'de konut satışları patladı
YEREL

BİNGÖL'DE KONUT SATIŞLARI PATLADI
SİDER Başkanı Şükran Yılmaz:
YEREL

SİDER BAŞKANI ŞÜKRAN YILMAZ:
Spor Toto 3. Lig
YEREL

SPOR TOTO 3. LİG
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!