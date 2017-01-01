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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Akar:

- "Çınar Gür bir sesle 'Evet' dedi"



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Çınar halkının her zaman olduğu gibi yine üzerine düşeni en güzel şekilde yerine getirdiğini belirterek, tercihini gür bir sesle "Evet" demekten yana kullandığını kaydetti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar ve Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Çınar İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, anayasa değişikliğinde yapılan halk oylamasında Çınar İlçe Teşkilatının yaptıkları çalışmalardan dolayı ilçe teşkilatına teşekkür etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan İl Başkanı Akar, "AK Parti il ve ilçe teşkilatlarımıza referandum boyunca gece gündüz canla başla çalışan ve emek harcayan herkese en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Çınarlıların birlik ve beraberlikle güven duygusu içerisinde oyunu kullandığını ifade eden Akar, "Bugünden sonra yapmamız gereken, suni tartışmaları bir kenara itip, hiç vakit kaybetmeden, daha büyük bir sorumlulukla, güzel ülkemizin geleceği için çalışmaktır. Ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak olan, çift başlılığı ve krizleri ortadan kaldıracak, istikrarımız ve istikbalimiz açısından büyük önem taşıyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, halkımızın üstün ferasetiyle kabul görmüştür. Bugün Türkiye kazanmış, milletimiz kazanmıştır. Ülkemizin kaderinin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylamasında tarihin kendine yüklediği sorumluluğu bir kez daha yerine getiren asil hemşerilerime ise şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz geleceğine sahip çıktı. Bu zafer Türkiye'nindir. Sonuç, yeni dönemin başlangıcının müjdesidir. Demokrasimize sahip çıkan, bizlere inanan ve tercihini 'Evet'ten yana kullanan tüm Çınarlılara teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü ve büyük Türkiye'nin inşası yolunda millet olarak hep beraber en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için daha fazla çalışacağız" diye konuştu.

(İHA-MP-Y)



24.04.2017 13:41:29 TSI

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