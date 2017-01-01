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Nihat Hatipoğlu, Erzincan'a geliyor



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü'nün konuğu olarak bu akşam Erzincan'a geliyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, Ziraat Bankası sponsorluğunda düzenlenen "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri - İslam Tarihi Sohbetleri" programı kapsamında ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bugün saat 19.00'da Erzincan İl Müftülüğü konferans salonunda üniversiteli öğrenciler ve Erzincan halkıyla buluşacak.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak olan programa ilişkin bilgi veren KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek "İslam Tarihi noktasında gençlerimizin bilgilendirilmesi ve İslam Tarihi'nin onlara sevdirilmesi gayesiyle gerçekleştirilen programlarımızın Erzincan durağında ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konuğumuz olacak. Programa tüm öğrencilerimizin yanı sıra Erzincan Halkı da davetlidir." Dedi.

(AA-AT-Y)



24.04.2017 13:51:50 TSI

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