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Söke Belediyesi çocuklara bayram yaşattı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:53
Söke Belediyesi çocuklara bayram yaşattı
Söke Belediyesi çocuklara bayram yaşattı

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke Belediyesi tarafından düzenlenen uçurtma şenliği çocukları doyasıya eğlendirdi.

Söke'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gerçekleştirilen etkinlilerle coşkulu geçti. Etkinliklere Söke Belediyesi Şehir Bandosu renk katarken; etkinlik alanında şişme oyun parkı, sahne gösterileri, el yapımı oyunca sergisi, interaktif oyunlar, yüz boyama balon katlama gibi aktiviteler yer aldı. ENFA okullarının konuğu olarak Söke'de bulunan Kosavalı öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi de etkinlikte bir gösteri sundu. Resim ve hikaye yarışmasının ödül töreni ve sergisinin de yapıldığı çocuk etkinliklerinde Uçurtmalar Söke'nin gökyüzünü 12. kez renklendirdi.
Söke Belediyesinin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan Uçurtma Şenliği çerçevesinde etkinliğe katılan çocuklara ücretsiz uçurtma dağıtıldı. Uçurtma Şenliği ile daha da renklenen çocuk şenliğinde çocuklar kadar velileri de eğlendi.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran etkinlik alanında çocuklar başta olmak üzere Sökeli vatandaşlarla yakından ilgilendi. Çocukların Başkan Toyran'a yakın ilgisi dikkat çekerken, çocuklar Başkanlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Söke belediye Başkanı Süleyman Toyran; "23 Nisan Ulusal Egemenliğin ilan edildiği, TBMM'nin açıldığı günün yıldönümü ancak dünyada çocuklara hediye edilen tek bayram. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza hediyesi olan bu anlamlı güne coşku katarak, çocuklarımıza ve velilerimize bizde bayram tadında bir gün hediye ettik. Bu vesileyle yurttaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bir kez daha kutluyorum" dedi.
(LT-MB-Y)

24.04.2017 16:01:31 TSI
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