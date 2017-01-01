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Harran Üniversitesi film atölyesi kuruluyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:35
Harran Üniversitesi film atölyesi kuruluyor
Harran Üniversitesi film atölyesi kuruluyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı bünyesinde Film Atölyesi (HÜFA) kuruluyor.
Her yıl onlarca öğrenciyi gerek teori ve gerekse uygulamalı eğitimlerle hazır bir hale getirerek medya sektörüne kazandıran Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı, bu kez film sektörüne el attı. Bu bölüm bünyesinde Harran Üniversitesi Film Atölyesi (HÜFA) kuruluyor. Üniversite bünyesi adı altında öğrencilerle birlikte kısa film çalışmaları hazırlayarak festivallere göndermeyi amaçlayan HÜFA, şuana kadar 4 adet kısa film çalışmasına imza attı. Yurtsuz Melekler, Bargıran ve Son isimli kısa film çalışmalarını tamamlayan Film Atölyesi, şimdi de 'Kurtuluş' isminde yeni bir kısa film yapmayı planlıyor.
Öğrencilerin öğretim görevlileri ile birlikte kısa filmler çektiği HÜFA'da, eserler üniversite adına festivallere gönderiliyor. HÜFA'nın yaptığı film çalışmalarından biri olan, Radyo ve Televizyon Programcılığı Programında Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Mustafa Uluç'un yönetmenliğini yaptığı 'Bargıran' isimli belgesel, Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 250 eserin katıldığı yarışmada ilk 10'a kalarak finalist oldu.
"Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz"
Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı Bölüm Başkanı Mehmet Şeker, yaptığı açıklamada, 'Bargıran' isimli eserlerinin finalist olduğunu belirterek, üniversite adına dereceye girmelerinden dolayı mutlu olduklarını ve emeği geçenleri tebrik ettiğini söyledi. HÜFA Harran Üniversitesi Film Atölyesinin kurulma aşamasında olduğunu vurgulayan Şeker, "Öğrencilerimiz, hocalarımızın rehberliğinde bu film atölyesinde belgesel ve kurmaca filmler üreterek festivallere gönderecekler. Bu film atölyesinin öğrencilerimiz için çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Özellikle bu konuda bize destek veren Meslek Yüksek Okulumuzun Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'a teşekkür ediyoruz" dedi.
"Kısa filmler çekilecek"
Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı Öğretim Üyelerinden Mustafa Uluç da, Harran Üniversitesi Film Atölyesinde öğrencilere yönelik film çalışmaları olacağını belirterek, "Harran Üniversitesi kendi filmini, kısa metrajlı filmlerini, belgesellerini, tanıtım gibi çalışmalarını dış yapımlardan ziyade artık kendi bünyesindeki öğrencilerle yapma imkanı sağlayacak. Yapılan bu çalışmalar, festivallere gönderilecek ve üniversite temsil edilecek" diye ifade etti. Şuanda festivaller için hazırladıkları 2'si belgesel, 1'i kurmaca olmak üzere 3 çalışmaları olduğunu dile getiren Uluç, "Bunlar 'Yurtsuz Melekler', Bargıran ve Son adlı kurmaca çalışmamız. 'Bargıran' isimli belgeselimizi 4 festivale gönderdik. Yurtsuz Melekler adlı bir belgesel çalışmamız, Harran İlçesindeki mülteci çocukları konu edindi. Belgeselimizin şuanda kurgu, montaj aşaması bitmek üzere, İngilizce alt yazısı kaldı. Yaklaşık 1-2 hafta içinde bu çalışmamızı da festivallerde görebileceğiz" diye kaydetti.
"Festivallere film üreteceğiz"
Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı Öğretim Üyelerinden Neşet Bozkurt ise, Harran Üniversitesi Film Atölyesinin amacının, "Daha çok öğrencilere yönelik projeler gerçekleştirilmesi amacıyla imkânlar sağlamasıdır" diyerek, şunları kaydetti,"HÜFA, teorinin yanında uygulamayı da öğrencilerimize aktarmaktır. Tek amacımız öğrencilerin profesyonel set ortamlarında set cihazlarının neler olduğunu ve sette ne tür bir işleyin olduğunu anlatmak, ulusal ve uluslar arası bütün film festivallerine film üretmektir" dedi.
(AK-SD-Y)

24.04.2017 16:43:23 TSI
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