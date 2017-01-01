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Karacabey'de elektrik hatları yer altına alınıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde havai elektrik hatları yer altına alınacak.

UEDAŞ Karacabey Müdürü Zafer Hız, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti. Ziyarette ana arterler üzerinde bulunan havai hatların yer altına alınma planlarında gelinen son durum masaya yatırılırken, çalışmalarda ilk kazmanın bu hafta içinde vurulacağı açıklandı.

Yapılan görüşmede, bu yaz sezonu içerisinde Karacaahmet, Tavşanlı, Sırabademler ve Hüdavendigar mahallelerinde, 1 milyon 500 bin TL tutarındaki çalışmaların bütün ilçe genelini kapsayacak şekilde genişletileceği bilgisi verildi.

Özkan, ilçenin adeta bir şantiye alanına döndüğünü ifade etti. Özkan, Gölecik ve Yeşildere barajları ile Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 170 milyonluk altyapı çalışmalarının da bunun en güzel ispatı olduğuna vurgu yaptı.

(MŞ)



24.04.2017 16:57:54 TSI

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