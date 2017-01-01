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Burhaniye'de Şehit Turhan Bayraktar Parkı törenle açıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:55
Burhaniye'de Şehit Turhan Bayraktar Parkı törenle açıldı
Burhaniye'de Şehit Turhan Bayraktar Parkı törenle açıldı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediye tarafından yenilenen Şehit Turhan Bayraktar Parkı törenle açıldı.
Açılış törenine Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal ile belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda Ocak ayında başlatılan revizyon çalışmaları tamamlanan parkın açılış töreninde konuşan Kaymakam Hüseyin Öner, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Yaklaşık 3 dekarlık yeşil alana sahip olan parkta, çay bahçesi ve oyun gurupları yer alırken, çiçeklerle donatıldı.
Katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Daha yeşil alanlar için var gücümüzle çalışıyoruz. Revizyon ve yenileme çalışmalarını tamamladığımız bu parkımız Burhaniye'mizin merkez parkı olup adını yine bir şehidimizden Şehit Turan Bayraktar'dan almaktadır. Geçtiğimiz 3 yıllık görev süremiz boyunca saygıdeğer Burhaniye halkına seçimler öncesinde verdiğimiz sözler doğrultusunda daha yeşil, daha yaşanabilir, göz zevkine daha hitap eden ve her mahalleye en az bir park hayalimizi gerçekleştirmek için çok çalıştık. Bundan sonra da çocuklarımızın eğlenmesi, büyüklerimizin de dinlenebileceği, güzel vakit geçirebilecekleri daha güzel parklar yapmaya devam edeceğiz. Kuş sesleri arasında hayaller kuran çocukları görmek bizleri de oldukça mutlu etmektedir. Bu parkın dışında merkez ve kırsal mahallerimizde görev süremiz boyunca revize ettiğimiz ve yeni yaptığımız park ve yeşil alan sayısı 31 adet olup 71 bin 648 m2'lik bir alana tekabül etmektedir. Bu parklarımıza çocuklarımızın neşe ve mutluluk ile oynayabilecekleri oyun grupları monte ettiğimiz gibi ayrıca sağlıklı yaşam ilkemiz doğrultusunda yetişkinlerimiz için spor aletleri montajları yaptık. Park ve yeşil alanlarımızı mevsim imkanları dahilinde çimen ve çiçekler ile donattık. Yaptığımız çalışmalarda köy çocuklarını şehir çocuklarını kısaca çocuklarımızın tamamını mutlu etmeyi amaç edindik, uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz" dedi. Park ve Bahçeler Müdürü İlker Omar Demiray'da Ocak ayında başlatılan çalışmaların tamamlandığını söyledi. Konuşmaların ardından Belediye Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi gösterileri büyük bir ilgi ile izlendi.
Vatandaşlar, Belediye Başkanı Necdet Uysal'a teşekkür ettiler.
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24.04.2017 17:03:37 TSI
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