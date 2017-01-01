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Çakır, muhtarlara teşekkür etti

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:46
Çakır, muhtarlara teşekkür etti
Çakır, muhtarlara teşekkür etti

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Ereğli ilçesi AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, halk oylamasında 'Evet' desteği veren muhtarlara teşekkür ziyaretinde bulundu.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, il genel meclisi üyeleri ve bazı parti yöneticileri ile birlikte Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Çakır burada yaptığı konuşmada hep birlikte Ereğli'ye, bölgeye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Halk oylamasında Ereğli'ye yakışan birlik beraberliğin sağlandığına vurgu yapan Çakır, son sözün milletin olduğunu hep dile getirdiklerini ve milletin de son sözünü söylediğini belirtti. Çakır konuşmasın da: "16 Nisan'da gerçekleştirilmiş olan Halk Oylamasının Zonguldak'ımıza, Türkiye'mize, tüm mazlum milletlerimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz diyorum. Sizlere bugün teşekkür için geldik. Bu halk oylamasında, Muhtarlar olarak halkımızın görüşlerinin sandığa yansımış olmasından dolayı katkılarınızdan, Ereğli'mize yakışan birlik ve beraberlik içerisinde, halkımız ne diyorsa bizlerin de halkımızın dediği gibi, son söz de karar da milletin demiştik ve milletimiz son sözünü söyledi. Halk oylamasında 'Evet'ten yana tercih kullandı. Bu seçimde vatandaşımızın rahat bir ortamda, düşüncesi ne ise ama EVET ama HAYIR, sandığa sağlaması yönünde katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. HAYIR diyen de bizim milletimizdir. EVET diyen de bizim milletimizdir. Biz milletin hizmet kârıyız. Hep birlikte Ereğli'mize, bölgemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Halk Oylamasının bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, Fatih Çakır ve beraberindekilere gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.
Konuşmaların ardından muhtarlar, ilçe Başkanı Fatih Çakır ve il genel meclisi üyeleri ile fikir alışverişinde bulundular.
(VK-RFK-Y)

24.04.2017 17:54:35 TSI
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