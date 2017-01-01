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İlkokul öğrencisi mektup yazarak okuluna park istedi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 18:40
İlkokul öğrencisi mektup yazarak okuluna park istedi
İlkokul öğrencisi mektup yazarak okuluna park istedi
- Sinem Erekmen yazdığı mektubu belediye başkanına teslim etti

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesi Mehmetçik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret etti.
Okul Müdürü Ayhan Keyvanoğlu ve Öğretmen Mustafa Erdugan ile birlikte Sungurlu Belediye Başkanlığına gelen 2. sınıf öğencisi Sinem Erekmen isimli minik öğrenci, çocuklara ve gençlere yönelik çalışmaları için Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner' e yazdığı teşekkür ve istek mektubunu teslim etti.
Minik öğrenci Başkan Şahiner'e yazdığı mektubunda; ''Sevgili Belediye Başkanımız, ilçemize bir çok çalışmalar yaptın, yollarımızı yeniledin. Abla ve abilerimizin zaman geçirebileceği, eğlenebileceği çay bahçeleri inşaa ettin. İlçemizin farklı mahallelerine parklar kurdun. Yeşil alanlarımıza ağaçlar diktirdin, kısacası her yere el attın. Çalışmalarını yazmakla bitiremem. Ama okulumuzun bahçesine teneffüslerde oynayabileceğimiz küçük bir park yapılmasını isterim. Eminim ki bu yazımı okuduğunuzda bu isteğimi yerine getireceksiniz. Sungurlumuz senin sayende gençleşti. Sungurlumuzun yaralarını sardın. Sana çok teşekkür ederim. İyi ki sen bizim başkanımızsın. Herkesin derdine derman oldun.''
Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Şahiner ise; "Çocuklar bizim geleceğimiz. Biliyoruz ki onlara yatırım yapmak, geleceğimize yatırım yapmaktır. Sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmak bizim için en büyük mutluluk sebebi. Sungurlu Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Minik öğrencimize ve siz değerli Öğretmenlerimize ziyaretleriniz için teşekkür ediyorum" dedi.
(SŞ-BÖ)

24.04.2017 18:49:35 TSI
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