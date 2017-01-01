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Karaer; "Ebeler, sağlık hizmet sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından birisidir"



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, "Ebeler, sağlık hizmet sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından birisidir" dedi.

21-28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, "Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden birisi olan ebelik mesleği, doğum eylemini gerçekleştirmenin yanında ana-çocuk sağlığı, doğum öncesi ve doğum sonrası anne ve bebek bakım hizmetleri, anne ve bebekle ilgili koruyucu tedbirlerin ve tıbbi önlemlerin alınması, gerekli hallerde ilk yardım ve acil önlemlerin alınması gibi hizmetler veren ebeler, sağlık alanında yurdumuzun her köşesinde oldukça önemli ve kutsal bir görevi yerine getirmektedirler.

Ağır fedakarlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık hizmet sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından birisidir ve bu yaptıkları önemli görevlerinden dolayı toplum içinde saygın bir yer edinmişlerdir.

Ülkemizde, bu önemli ve kutsal görevi yapan ebelerin hatırlanmaları amacıyla 21-26 Nisan tarihleri arasından ebeler haftası olarak kutlanmaktadır. Ebeler haftası vesilesiyle, bu kutsal görevi özveri, sabır ve gayret ile yerine getiren bütün ebelerimizin 'Ebeler Haftasını' kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim" şeklinde konuştu.

(MB-Y)



25.04.2017 09:40:30 TSI

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