Halk Sağlığı Müdürü Dr.Ömer Faruk Özyurt, ""Erişkinler de aşılanma konusunda bir hekime danışmalı"

KAYSERİ (İHA) - Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ömer Faruk Özyurt, "Ülkemizde ileri yaş nüfusunun giderek artması nedeniyle kronik hastalıklar ve kanserlerde de buna bağlı bir artış meydana gelmekte olup bu durum erişkin bağışıklamasının giderek daha da ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle erişkinlerde kendileri için uygun aşılanma konusunda mutlaka bir hekime danışmalıdır" dedi.

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Özyurt, "Ülkemizde 1985 yılından bu yana yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında yapılan çalışmalarla aşı ile önlenebilir hastalıkların morbidite ve mortalite hızlarında belirgin düşüşler olmuştur.

Bu yıl 24-30 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Dünya Aşı Haftası etkinlikleri ile yine aşılama konusunda sağlık personelinin duyarlılığının ve toplumun farkındalığının arttırılması hedeflenmektedir. Her çocuğun hayata sağlıklı bir başlangıç yapmayı hak ettiği kabul edilerek bağışıklamanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hayatın her aşamasında aşılamanın önemi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için bağışıklama çalışmalarının güçlendirilmesi ve her yaştan insanın korunmasının sağlanması hedeflenmelidir"ifadesinde bulunarak açıklamasını şu şekilde devam ettirdi:

"Aşı; insan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri v.b. mikropların hastalık yapma karakterlerinden arındırılması yoluyla geliştirilen biyolojik maddelere denir. İnsanları hastalıklardan ve onun kötü sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır. Vücut bu şekli ile kendisine zarar vermeyen mikrop ya da toksinleri tanır ve onlara karşı bir savunma yöntemi geliştirir. Böylece gerçek mikropla karşılaşıldığında da bu yöntemle savaşır ve kişi hastalığa yakalanmaz. Bu kişi artık o hastalığa karşı bağışıktır.

Aşılama ile difteri-boğmaca-tetanoz hastalıklarından, çocuk felcinden, Hepatit B'ye bağlı sarılık, siroz ve karaciğer kanserinden, menenjit, zatürre ve orta kulak iltihaplarından, veremden, kızamıktan, SSPE (subakut sklerozan panensefalit) hastalığından, kızamıkçık ve kabakulak, Hepatit A ve Suçiçeği'nden korunma sağlanmaktadır. Aşılar Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlık Evleri ve Devlet Hastanelerinde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

Aşıların zamanında ve uygun aralıklarla uygulanması çok önemlidir. Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlar, hastalıkların yayılmasına karşı direnç gösterirler. Bu yolla henüz aşılanmamış, aşılanmaya engel oluşturan bir hastalığı olanlarda korunmuş olur.

Bütün çocuklar doğar doğmaz takvime uygun şekilde aşılanmaya başlanmalıdır. Bunun dışında sadece çocuklar değil bağışık olmayan tüm yetişkinler yaşlarına uygun olarak tetanoz, difteri, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, grip ve pnömokok hastalıklarına karşı aşılanmalıdır. Bazı hastalıklar için risk grubunda kabul edilen erişkinlerde sağlık kuruluşlarına başvurarak yapılması gereken aşılar konusunda bilgi edinmeli ve aşılanmalıdır.

Ülkemizde ileri yaş nüfusunun giderek artması nedeniyle kronik hastalıklar ve kanserlerde de buna bağlı bir artış meydana gelmekte olup bu durum erişkin bağışıklamasının giderek daha da ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle erişkinlerde kendileri için uygun aşılanma konusunda mutlaka bir hekime danışmalıdır."

25.04.2017 09:41:01 TSI

