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İngiliz gençler keçeden el sanatları ürünü yaptı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Kapadokya Eğitim Akademisi Derneği ile İngiltere'de bulunan Proxis Europe isimli sivil toplum kuruluşunun birlikte hazırladıkları AB Eğitim Programları Erasmus Projesi kapsamında Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları ve Eğitim Merkezi(KAÇEM)'i ziyaret eden İngiliz gençler, Keçe'den çeşitli el sanatları ürettiler.

İngiltere'nin Birmingham şehrindeki çeşitli sivil toplum örgütlerine mensup 13 genç, KAÇEM 'i ziyaretleri sırasında ,merkezde yürütülen yetişkin eğitimi ve el sanatları eğitimine yönelik olarak bilgiler aldılar.

Bu arada gençler, Keçe ile çeşitli el sanatları konusunda önce teorik bilgilendirmeden geçtiler ve sonrasında da keçeden çeşitli el sanatları ürünleri yaptılar.

Erasmus projesi kapsamında 1 hafta süre ile Kapadokya bölgesinin çeşitli merkezlerini ziyaret eden gençler, bölgede bulundukları süre içerisinde çanak-çömlek, ebru ve halı üretimine ilişkin teorik bilgiler alıp, teorik uygulamalara da katıldılar.

(COŞ-AÖ-Y)



25.04.2017 09:48:29 TSI

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