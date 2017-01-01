25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Okulun içinde sokak

25 Nisan 2017 Salı, 09:46
Okulun içinde sokak
Okulun içinde sokak

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Ortaokulunda, Bengi projesi kapsamı, 'İngilizce Sokağı' ilgi gördü. Sokak, öğrencilerin görsel olarak yabancı dile daha aşina olması düşünülerek İngilizce obje ve resimlerle süslendi.
İngilizce öğretmenleri Bahar Özgel, Sefer İsmail Cin, Emel Yaz, Özlem Özbek ve Eylem Ede'nin, öğle araları ve boş zamanlarında oluşturdukları sokak öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılanırken, Okul Müdürü Karanfil Bilgin, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti. Müdür Bilgin,"Okul müdürü olarak böyle bir görseli gerçekleştirdikleri için öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Dil açısından önümüzdeki günlerde görselliğin daha da gelişeceğini tahmin ediyorum" dedi.
(FT)

25.04.2017 09:54:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Burhaniye'de sağlıkta hedef büyük
YEREL

BURHANİYE'DE SAĞLIKTA HEDEF BÜYÜK
Burhaniye'de sergide resimde yaptılar
YEREL

BURHANİYE'DE SERGİDE RESİMDE YAPTILAR
Burhaniye'de çevreci vatandaşa teşekkür belgesi
YEREL

BURHANİYE'DE ÇEVRECİ VATANDAŞA TEŞEKKÜR BELGESİ
Burhaniye'de sebze fidesi satışına büyük talep
YEREL

BURHANİYE'DE SEBZE FİDESİ SATIŞINA BÜYÜK TALEP
EKMOK sürücüleri kask konusunda uyardı
YEREL

EKMOK SÜRÜCÜLERİ KASK KONUSUNDA UYARDI
Ayvalık'ta geleceğin denizcilerinden örnek etkinlik
YEREL

AYVALIK'TA GELECEĞİN DENİZCİLERİNDEN ÖRNEK ETKİNLİK
KOSGEB desteğiyle ayakkabı mağazası açtı
YEREL

KOSGEB DESTEĞİYLE AYAKKABI MAĞAZASI AÇTI
Sütte kaliteyi etkileyen faktörler anlatıldı
YEREL

SÜTTE KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ANLATILDI
Burhaniye'de yeşil alanların bakımları modern aletlerle yapılacak
YEREL

BURHANİYE'DE YEŞİL ALANLARIN BAKIMLARI MODERN ALETLERLE YAPILACAK
Burhaniye Belediyesi'nden Çocuk Şenliği
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUK ŞENLİĞİ
Burhaniye'de Şehit Turhan Bayraktar Parkı törenle açıldı
YEREL

BURHANİYE'DE ŞEHİT TURHAN BAYRAKTAR PARKI TÖRENLE AÇILDI
Bandırma OSB yatırımcıları bekliyor
YEREL

BANDIRMA OSB YATIRIMCILARI BEKLİYOR
Bakkallara eğitim semineri
YEREL

BAKKALLARA EĞİTİM SEMİNERİ
Balıkesir'de fıstıkçamı çalıştayı düzenlendi
YEREL

BALIKESİR'DE FISTIKÇAMI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
Ünlü mevlithan Burhaniyelileri coşturdu
YEREL

ÜNLÜ MEVLİTHAN BURHANİYELİLERİ COŞTURDU
Karesi'nin bilim yüklü TIR'ı yollarda
YEREL

KARESİ'NİN BİLİM YÜKLÜ TIR'I YOLLARDA
Müjdeyi milletvekili verdi
YEREL

MÜJDEYİ MİLLETVEKİLİ VERDİ
Üniversiteli gençler profesyonelleri aratmadı
YEREL

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER PROFESYONELLERİ ARATMADI
10 Numaralı kente 10 numara hal
YEREL

10 NUMARALI KENTE 10 NUMARA HAL
Şehirden köye dönüş başladı
YEREL

ŞEHİRDEN KÖYE DÖNÜŞ BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte en stressiz meslekler!
SAĞLIK

STRESİ AZ PARASI ÇOK 19 MESLEK!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Türkiye'nin en mutlu insanları bu ilde yaşıyor!
  • 4 "Benim yanımda da soyunduğu için net biliyorum"