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İnternationaler Bund yetkileri Muratpaşa kreşlerini inceledi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin bugün 460 öğrencinin yararlandığı sosyal kreşleri, 14 binin üzerinde gönüllüsüyle Avrupa çapında sosyal ve eğitim politikaları alanında çalışan Almanya merkezli İnternationaler Bund yetkileri tarafından kaynaştırma eğitimi açısından 'İyi örnek' kapsamında incelendi.

Engelli çocuklara ve ailelerine sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler hazırlayarak yaşam ve etkileşim alanı hizmeti veren Melekler Engelsiz Yaşam Spor Kulübü ve Derneği'nin davetlisi olarak Antalya'ya bulunan Almanya İnternationaler Bund'n yetkileri 'İyi örnek - okul öncesi kurum' olarak Muratpaşa Belediyesi kreşlerini ziyaret etti.

Kendi çocuğu da Muratpaşa Belediyesi Merkez Kreşi'nde 3 yıl eğitim alan Dernek Başkanı Yıldız Albayrak Sargın, bu süre içinde sosyal belediyecilik anlayışı içinde hümanist, adil, vicdanlı, ayrıştırmayan ve ötekileştirmeyen profesyonel bir kaynaştırma eğitimi aldıklarını dile getirdi.

Benzer düşünceleri birçok velinin paylaştığını aktaran Sargın, bu çerçevede bir süredir işbirliği yaptıkları Almanya merkezli uluslararası vakfa, Muratpaşa kreşlerini iyi örnek olarak gösterdiklerini dile getirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci'nin de katıldığı ziyarette kurum yetkilileri atölye, derslik ve oyun odaları başta olmak üzere fiziki mekanları incelerken iki ülkenin kaynaştırma eğitiminde uyguladığı programlar üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

(SÇ-SÇ-Y)



25.04.2017 11:02:10 TSI

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