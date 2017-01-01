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Minik Efe'den 23 Nisan'da anlamlı istek

25 Nisan 2017 Salı, 11:14
Minik Efe'den 23 Nisan'da anlamlı istek
Minik Efe'den 23 Nisan'da anlamlı istek

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisinde tedavi gören Efe Şantay, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a mektup yazarak mahallelerinde bulunan çocuk parkının onarılmasını istedi.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyesi 5 üniversite öğrencisi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Servisini ziyaret eden Tanrıkulu, çocuklarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Palyaço ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen gönüllü ekip ve Tanrıkulu çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.
Ziyaret esnasında, Çocuk Hastalıkları Servisinde tedavi gören Efe Şantay'ın Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yazdığı mektup, herkese duygulu anlar yaşattı. "Belediye Başkanıma" saygılarımla diye başlayan mektupta "Ben Efe Şantay. Sizden bir ricam var. Ben Kaleiçi'nde oturuyorum ve aşağıdaki parkın oyuncakları kırık. Onların tamir edilmesini tarafınızdan rica ediyorum. 23 Nisan bugün. Benim bu isteğimi yerine getirirseniz çok mutlu olacağım. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.
Mektubu twitter üzerinden paylaşan Elif Çakır isimli öğrenci, minik Efe'nin ricasını Belediye Başkanı Recep Gürkan'a iletti. Twitter üzerinden cevap veren Gürkan "Elbette Efe'nin isteğini yerine getiririz" diyerek bahsi geçen çocuk parkının en kısa zamanda onarım çalışmalarının başlayacağını belirtti.
(KU-MK-Y)

25.04.2017 11:22:25 TSI
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