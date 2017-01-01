25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İzmit Belediyesi iş yerlerini kiraya verecek

25 Nisan 2017 Salı, 11:35
İzmit Belediyesi iş yerlerini kiraya verecek

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, mülkiyetindeki 19 yeri ihaleyle kiraya verecek.
Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, şehrin değişik yerlerinde bulunan 3 adet büfe, 1 adet büfe-çay ocağı, 1 adet büfe-çay bahçesi, 1 adet işyeri, 2 adet taksi durağı yeri, 2 adet simit satış yeri, 1 adet kafeterya, 1 adet adaklık satış yeri, 1 adet süs bitkileri satış yeri, 2 adet teknik alt yapı alanı, 3 adet dernek lokali ve 1 adet PTT hizmet noktası olmak üzere toplam 19 adet yerin kiralama ihalesi 3 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. Açık teklif usulüyle yapılacak ihalede kiralanacak yerlerin aylık kira bedellerinin 65- 4 bin 200 TL arasında değiştiği kaydedildi.
Kiraya verilecek yerlerle ilgilenenlerin 2 Mayıs Salı günü saat 14.00'e kadar İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne başvurulması gerektiği bildirildi.
(GY-Y)

25.04.2017 11:44:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kartepe Bilgievleri 300 fidan dikecek
YEREL

KARTEPE BİLGİEVLERİ 300 FİDAN DİKECEK
Büyükşehirli güreşçiler 2017'ye hızlı başladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİRLİ GÜREŞÇİLER 2017'YE HIZLI BAŞLADI
Kocaeli kitap için koşacak
YEREL

KOCAELİ KİTAP İÇİN KOŞACAK
Aralıkta yağan kar turizmcinin yüzünü güldürdü
YEREL

ARALIKTA YAĞAN KAR TURİZMCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Kocaeli'de otomobilin çarptığı kişi öldü
YEREL

KOCAELİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ
Kocaeli'de iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE İKİ KAMYONET ÇARPIŞTI: 3 YARALI
Arı sokan sürücü otomobiliyle direğe çarptı
YEREL

ARI SOKAN SÜRÜCÜ OTOMOBİLİYLE DİREĞE ÇARPTI
Kocaeli'deki cinayet
YEREL

KOCAELİ'DEKİ CİNAYET

Dur ihtarına uymayan şüpheli ayağından vuruldu
YEREL

DUR İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINDAN VURULDU
Kapasite kullanım oranı
YEREL

KAPASİTE KULLANIM ORANI
Başiskele'de yeşil alan çalışmaları sürüyor
YEREL

BAŞİSKELE'DE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sosyal medyada terör örgütü propagandasına hapis cezası
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA HAPİS CEZASI
Başiskele'de parke yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL

BAŞİSKELE'DE PARKE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Başiskele'de şehir planlama çalışmaları devam ediyor
YEREL

BAŞİSKELE'DE ŞEHİR PLANLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Gebzeliler Memleket Hikayeleri'nde buluştu
YEREL

GEBZELİLER MEMLEKET HİKAYELERİ'NDE BULUŞTU
Başkan Toltar mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN TOLTAR MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
İlk defa &quot;kar&quot; görmenin mutluluğunu yaşadılar
YEREL

İLK DEFA "KAR" GÖRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR
Başkan Doğan'dan İzmit'in tarihi yapılarına destek
YEREL

BAŞKAN DOĞAN'DAN İZMİT'İN TARİHİ YAPILARINA DESTEK
İzmit Belediyesi 4 bin paket simit dağıttı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ 4 BİN PAKET SİMİT DAĞITTI
Kocaeli Yöresel Yemek Festivaline sayılı günler kaldı
YEREL

KOCAELİ YÖRESEL YEMEK FESTİVALİNE SAYILI GÜNLER KALDI
Dragon Kürek Yarışları nefes kesti
YEREL

DRAGON KÜREK YARIŞLARI NEFES KESTİ
Kocaeli'de kültür sanat
YEREL

KOCAELİ'DE KÜLTÜR SANAT
Türkiye Beyin Olimpiyatlarının şampiyonu İzmit Bilim ve Sanat Merkezi oldu
YEREL

TÜRKİYE BEYİN OLİMPİYATLARININ ŞAMPİYONU İZMİT BİLİM VE SANAT MERKEZİ OLDU
Kocaeli Üniversitesi stantları çocuklardan ilgi gördü
YEREL

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ STANTLARI ÇOCUKLARDAN İLGİ GÖRDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en mutlu illeri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU İNSANLARI BU İLDE YAŞIYOR!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!