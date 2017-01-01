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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çelik'ten Kulu'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Konya'nın Kulu ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu.

Kulu'da yapılması gündemde olan Kulu Organize Sanayi Bölgesini yerinde inceleyen Bakan Yardımcısı Çelik'e, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Talayhan, Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan eşlik etti. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çelik, Organize Sanayinin yapımının hızlandırılmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçirilerek inşaatın en kısa zamanda başlaması gerektiğini söyledi.

Organize Sanayi Bölgesinde yapılan incelemelerin ardından Bakan Yardımcısı Çelik, Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çelik, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız ve Kaymakam Mehmet Uğur Arslan'dan Kulu ilçesinin konumu hakkında bilgi aldı. Bakan yardımcısı Çelik, daha sonra Kulu'dan ayrıldı.

(ÖK-AH-Y)



25.04.2017 12:32:05 TSI

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