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Edirne Belediyesinden bahar hazırlığı



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yol, kaldırım, yeşil alan ve parklarda yabancı otlarla mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına başladı.

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sert ve yağışlı geçen kış aylarının sona ermesiyle birlikte; yol, kaldırım, yeşil alan ve parklarda yabancı otlarla mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına başladı. Havaların ısınmasıyla beraber bitkilerin büyüme dönemlerinin başladığını ifade eden yetkililer, "Yabancı otlar insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Yabancı otlara karşı yapılan bu ilaçlama çalışması hızlı ve pratik uygulama kolaylığı sağladığı gibi, gözle görülebilir sonucuyla en çok tercih edilen yöntemdir. İlaçların etkisini gösterebilmesi için hava sıcaklığının 8 dereceden az 25 dereceden fazla olmaması gerekir. Bu sebeple nisan, mayıs ayları ilaçlama yapılabilecek en uygun zamanlardır" dedi.

Bahar ve yaz aylarında, halkın vakit geçirdikleri parkların ve yeşil alanların daha fazla kullanılacağını belirten yetkililer hem çevre görünüşünün güzel olması hem de vatandaşların sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmeleri için ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

(KU-MK-Y)



25.04.2017 12:33:38 TSI

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