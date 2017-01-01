Niğde'de ByLock kullandığı tespit edilen 4 esnaf gözaltına alındı
Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar kapsamında Niğde'de 4 esnaf gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah karşı yaptıkları operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 4 esnafın gözaltına alındığı öğrenildi.
Konu ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.
(YE--TB-Y
25.04.2017 12:54:35 TSI
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