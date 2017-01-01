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Yeterliliğe Dayalı Eğitim Programıyla Genç Makine Bakımcıları Yetiştirme Projesi

25 Nisan 2017 Salı, 13:14
Yeterliliğe Dayalı Eğitim Programıyla Genç Makine Bakımcıları Yetiştirme Projesi
Yeterliliğe Dayalı Eğitim Programıyla Genç Makine Bakımcıları Yetiştirme Projesi
- HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan:
- "Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni inşallah birlikte var edeceğiz"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Yeterliliğe Dayalı Eğitim Programıyla Genç Makine Bakımcıları Yetiştirme Projesi kapanış programına katılan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni inşallah birlikte var edeceğiz" dedi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 16 Nisan referandumundan sonra çıkan karar ile birlikte yeni Türkiye'yi birlikte inşa edeceklerini söyledi. Arslan, "15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişiminin püskürtülmesinde milletimizle beraber konfederasyonumuzun da büyük bir mücadelesi olmuştur. Birlikte çalıştığımız yol arkadaşlarımızdan bazılarını kaybettik. Sadece bizim değil Türkiye'nin şehitleri. 250'e yakın vatan evladını kaybettik, 2 binden fazla kardeşimiz gazi oldu. Kayseri'de belki siz o çatışmanın tarafı olmadınız. Burada tarihi görev yapıldı, biliyorum. Bu tarihi görevle de katliamın daha da artmasını önlemiş olduk. Ama Ankara'da olup bitenler bir film değil. Gerçek, yaşanmış bir ihanetin ve ona karşı direnen halkın duruşunu gördük. 15 Temmuz'u asla unutmayalım. 16 Nisan'daki referandumda bizim için en önemli kriter güçlü bir Türkiye'ydi. Güçlü Türkiye'de hainlere bir daha bu fırsatı vermemek için Anayasa değişikliğine 'evet' dedik. Milletimiz de bizimle beraber 'evet' dedi. İnşallah bundan sonra 15 Temmuz gibi hain işgal ve darbe girişimlerinin görülmediği yeni bir Türkiye olacak. Bu yeni Türkiye'yi hepimiz, yeni bir sorumlulukla yeniden inşa edeceğiz. Bu devlet güçlü, bölgesinde oyun kurucu, bir dünya devleti, zalimlere karşı meydan okuyan yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni inşallah birlikte var edeceğiz" dedi.
Yapılması gereken yeni düzenlemelerin olduğunu ve taleplerini daha güçlü şekilde ortaya koyacaklarının altını çizen Arslan, "HAK-İş olarak anayasa değişikliğine girerken, anayasa değişikliği konusunu kampanyaya dönüştürürken birkaç şeyin altını çizdik. Birincisi yeni anayasa talebimizden vazgeçmedik. Mutlaka bu ülke, bizim insanımız sivil, katılımcı, özgürlükçü, çoğulcu bir anayasayı fazlasıyla hak ediyor. Millet iradesi ve katılımıyla yeni bir anayasa talebimizi bundan sonra daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. İkincisi siyasi partiler yasası artık 1980 darbesinin bize dayattığı temel kanunlardan bir tanesidir, bundan vazgeçilmesi gerekir. Hem siyasi partiler yasasını, hem seçim yasasını mutlaka daha demokratik, millet iradesinin daha fazla mecliste yer alacağı yeni bir düzenleme ile taçlandırılması gerekiyor. Buna bağlı olarak yeni demokratik açılımlara, daha geniş kitle ile siyasetin temsil edilebileceği yeni düzenlemelere ihtiyacımız olacak. Artık hükümet krizleri bahanesiyle, koalisyon pazarlıkları bahanesiyle parlamentoya millet iradesinin yansıtılmamasının tarihte kaldığını ifade ediyorum. Çünkü cumhurbaşkanının seçildiği gün hükümet kurulur. Dolayısıyla mecliste daha geniş bir katılımcı olması, daha geniş bir meclisin olması, daha renkli bir meclisin olması demokrasinin geleceği açısından çok önemlidir" ifadelerini kullandı.
Program plaketlerin takdim edilmesiyle son buldu.
(TB-AÖ-Y)

25.04.2017 13:22:28 TSI
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