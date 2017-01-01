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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Kars'ta haklarında yakalama bulunan 10 kişi yakalandı

25 Nisan 2017 Salı, 13:19
Kars'ta haklarında yakalama bulunan 10 kişi yakalandı

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan güvenlik kontrolleri sırasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, yakalanması olan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması olan 10 kişi yakalandı. Yakalanan 10 kişiden 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 3 kişi ise serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.
(IÇ-Y)

25.04.2017 13:27:56 TSI
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