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Hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu



(Fotoğraflı)



OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki bedensel engelli Ahmet Ankız'a Kaymakam Ömer Coşkun tarafından hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu bedensel engelli olan ve tek başına yaşayan Ahmet Ankız, Kaymakam Ömer Coşkun'dan köy ziyaretinde kendisine akülü tekerlekli sandalye istedi.

Kaymakam Coşkun, Ankız'a verdiği sözü tutup, akülü tekerlekli sandalyeyi aldı. Engelli Ahmet Ankız'ı Küçükçınar Köyü'ndeki evinde ziyaret eden Kaymakam Coşkun, akülü tekerlekli sandalyesini hediye etti.

Hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmanın sevincini yaşayan Ankız, "Akülü araç sayesinde artık köyde daha rahat dışarı çıkabileceğim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

(ELF-Y)



25.04.2017 13:36:52 TSI

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