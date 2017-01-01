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Asfalt yenileme ve kaldırım yapım çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Tekke Mahalle Yeni Söğüt Caddesi ve Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddelerinde asfalt yenileme ve kaldırım yapım çalışmaları başlatıldı.

Bozüyük'ten Söğüt'e giden araçlar tarafından oldukça yoğun bir şekilde kullanılan Yeni Söğüt Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmaları öncesinde asfaltı kaldırmak için kullanılan özel freze araçları ile eski deforme olmuş asfalt kaldırılmaya başladı. Aynı zamanda diğer ekiplerde eskimiş kaldırımların temizlenmesi çalışmalarına başladı. Özellikle mahalle sakinleri tarafından son derece memnuniyet ile karşılanan çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için ekipler çalışmalarına hızla devam ederken çalışmalar sonucunda toplam bin 100 metre asfalt ve kaldırım ilçeye kazandırılmış olacak.

(FSİ-MET-Y)



25.04.2017 14:00:37 TSI

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