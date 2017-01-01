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Teknoloji Fakültesi Kocaeli Bilim Festivaline katıldı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) - Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bilim Festivali'ne katıldı.

Kurulan teknoloji standında makine, robotik uygulamalar, insansız hava araçları, ileri teknoloji malzemeleri, 3-d yazılım ve laser şekillendirme alanlarında ürünler sergileyen SAÜ Teknoloji Fakültesi katılımcıların ilgi ve beğenilerini topladı. Yapılan projelerin öğrenciler açısından motivasyon arttırıcı bir etki oluşturduğunu belirten Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, gerçekleştirilen bu tür paylaşımların tüm paydaşlar açısından çalışmalara renk kattığını ve karşılıklı bir sinerji oluşturduğunu söyledi. Geçtiğimiz aylarda bir benzeri Sakarya'da gerçekleştirilen Bilim Şenliğinde de yer aldıklarını belirten Sarıbıyık, bu tür organizasyonlarda Teknoloji Fakültesi olarak yer alacaklarını dile getirdi.

(RŞ-İÇ)



25.04.2017 14:42:06 TSI

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