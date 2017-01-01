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Niğde Belediyesi 2. kitap fuarı açılıyor

25 Nisan 2017 Salı, 14:35
Niğde Belediyesi 2. kitap fuarı açılıyor
Niğde Belediyesi 2. kitap fuarı açılıyor

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi'nin bu yıl 2.'sini düzenlediği Kitap Fuarı, 28 Nisan Cuma günü Ömer Halisdemir Meydanı'nda açılacak. 7 Mayıs'a kadar devam edecek fuarda 165 yayınevi ve 120 yazar, Niğdeli okurlarıyla buluşacak.
Niğde Belediyesi'nin ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediği ve büyük ilgi gören Kitap Fuarı'nın ikincisi daha geniş kapsamlı olacak. Geçen yıl 45 stantta, 80 yayınevi ve 40 yazarın katıldığı Kitap Fuarı, bu yıl daha çok yayınevi ve daha çok yazarın katılımı ile kitapseverlere kapılarını açacak. 65 standın açılacağı 2. Kitap Fuarında 165 yayınevi ve 120 seçkin yazar, onbinlerce kitabı Niğdeli okurlarıyla buluşturacak.
İmza ve söyleşi günlerinin yanı sıra ünlü yazarların vereceği konferanslarla zenginleştirilecek 2. Kitap Fuarı'nda Yavuz Bahadıroğlu'ndan Mete Yarar'a, Pelin Çift'ten Oktay Tiryakioğlu'na, Kahraman Tazeoğlu'ndan Talha Uğurluel'e kadar 120 yazar, Niğdeli okurlarına kitaplarını imzalayacak. Fuar süresince 19 söyleşi ve 2 ayrı konferans düzenlenecek. Ayrıca Ömer Halisdemir Meydanı'nda "Hep Birlikte Kitap Okuyoruz" etkinliği düzenlenecek.
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, geçtiğimiz yıl ilkini düzenledikleri Kitap Fuarı'na beklenenin üzerinde ilgi gösterildiğini belirterek, "Biz de Niğde Belediyesi olarak bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak için bu yıl düzenleyeceğimiz Kitap Fuarını yüzde 50 oranında genişlettik. Hem yayınevi sayısı hem fuara katılacak yazar sayısı hem de stant sayısında artış oldu. 28 Nisan Cuma günü açılacak olan 2. Kitap Fuarı'nın geçen yıldan daha çok ilgi göreceğini umut ediyorum" dedi.
Kültürel yayınlar, dini yayınlar, hikaye, roman, okul yayınları ve bilimsel yayınlardan oluşacak Niğde Belediyesi 2. Kitap Fuarı, 28 Nisan Cuma günü saat 14.30'da Ömer Halisdemir Meydanı'nda açılacak. Niğde Belediyesi'nin VAV Fuarcılıkla birlikte organize ettiği 2. Kitap Fuarı 7 Mayıs'a kadar açık kalacak.
(MB-YE-AÖ-Y)

25.04.2017 14:43:17 TSI
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