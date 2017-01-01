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Cemalettin Köklü Parkı'nda çalışmalar başladı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük'ün ilçe merkezinde, günlük yaya yoğunluğunun en fazla yaşandığı ana cadde üzerinde yer alan Cemalettin Köklü Parkı'nda çalışmalar başladı.

Bozüyük'ün en önemli tarihi eserlerinden birisi olan Kasımpaşa Camii yanında yer alan ve vatandaşların uğrak yeri olan Cemalettin Köklü Parkı yeniden hayat buluyor. Yılların verdiği deformasyon ile birlikte ihtiyaca karşılık veremeyen, ilçenin merkezi ve en önemli buluşma noktası olan Cemalettin Köklü Parkı'nda belediye ekipleri tarafından ilk olarak temizlik çalışmalarına başlandı. Park alanı içerisinde bulunan eski beton imalatlarının ve binanın yıkımı yapılarak temizleniyor. Temizliğin ardından başlayacak yapım çalışmaları kapsamında 1270 metrekarelik park alanı içerisinde; kafeterya, fıskiyeli süs havuzları, çocuk oyun alanları, pergoleler, oturma bankları, dekoratif aydınlatmalar ve modern görünümlü yeşil alanlar yer alacak. Proje kapsamında mevcut ağaçların korunması ile oluşturulacak alanda ayrıca çevre duvar tamiratı da yapılarak ferforje korkuluklar ile yeniden düzenlenecek.

Bozüyük'ün merkezi ve aynı zamanda tarihi bir mekân olan bu alana kazandırılacak, yeni bir yaşam alanı projesi ile Cemalettin Köklü Parkı ilçenin en gözde mekânlarından biri haline gelecek.

(FSİ-MET-Y)



25.04.2017 14:44:58 TSI

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