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Akdeniz'de 23 Nisan coşkusu sürüyor



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, düzenlediği Çocuk Şöleni ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu sürdürdü.

Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şöleni'ne katılan minikler, söyledikleri şarkılar ve oynadıkları oyunlarla 23 Nisan'ı coşku ile kutladı. Şölene, belediye ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile açılan kreşe devem eden minikler ve Çay Mahallesi'nde yaşayan çocuklar katıldı. Çocukların talebi üzerine Mersin Üniversitesi öğrencilerinden oluşan gönüllü palyaço ekibi, Çay Mahalle Evinin bahçesinde animasyon gösterisi yaptı. Birçoğu hayatlarında ilk kez palyaço gördüğünü söyleyen çocuklar, gönüllerince eğlendiler.

Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, yaptığı açıklamada, "23 Nisan 1920 gazi meclisin kurulduğu gündü. Mustafa Kemal Atatürk, dünyada kimsenin düşünmediği bir şeyi gerçekleştirerek, bu önemli günü çocuklara armağan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun" dedi.

Şölen, kreş öğrencilerinin 23 Nisan pastasını kesmesinin ardından sona erdi.

(KYM-Y)



25.04.2017 16:05:02 TSI

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